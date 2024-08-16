Микола Лагун продовжує володіти офшорами і хоче списати кілька мільярдів боргів, – ЗМІ

Колишній власник "Дельта банку" Микола Лагун продовжує володіти низкою активів в Україні та офшорних компаній, зокрема PE Investments Limited (Кіпр). Активами Лагун управляє через колишню юристку банку Ганну Гуцалюк та ексдиректора юрдепартаменту Дениса Тарасюка.

Про це йдеться в розслідуванні видання EUToday, яке публікує масштабну схему офшорів та українських активів ексбанкіра.

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Офшори та українські активи Миколи Лагуна

Частину бізнесів Лагун контролює через наближену до себе колишню юристку "Дельта Банку" Ганну Гуцалюк, яка, за даними ЗМІ, проживає в Лондоні і має в Україні власну адвокатську контору. Ключовою компанією, яку контролює Гуцалюк, є кіпрська PE Investments Limited. Згідно з рішеннями українських судів, це фірма-правонаступниця Rempton Holdings Limited (Беліз). Саме через Rempton Лагун намагався провести угоду про продаж 50% Іллічівської зернової компанії (перевалочний термінал "Олір Ресорсиз"), що могло стати частиною корумпованої угоди між ним та оточенням тодішнього президента Петра Порошенка, йдеться в статті.

PE Investments Limited зараз є власником ТОВ "Агро Грін Менеджмент" (45151539), яку Гуцалюк заснувала минулого року разом із Денисом Тарасюком. У такому ж тандемі вони з Гуцалюк заснували ТОВ "Бірайт Адвокасі" – адвокатську компанію, чиї юристи представляють Лагуна та його фірми у судових спорах в Україні.

На Гуцалюк записано і низку інших аграрних компаній – ТОВ "Олл Грін" (44910517) та ТОВ "Агрієн" (45077686) – обидві через кіпрську Ecovel Limited. Також ця кіпрська компанія заснувала в Україні ТОВ "Рідс" (42879774),

– йдеться в матеріалі.

Журналісти відзначають, що Тарасюк єдиний, хто не виїхав з України попри те, що також проходить як фігурант у кримінальних справах щодо зловживань Лагуна.

Крім того, до недавнього часу PE Investments Limited, згідно з розслідуванням K2 Intelligence, мала також стосунок до активів в Австрії. Вона співволоділа компанією OMS Immobilien GmbH – це бізнес, що займається здачею в оренду нерухомості, і його активи становлять понад 3 мільйонів євро. Зараз OMS Immobilien належить іншій австрійській фірмі XASTERIA Holding, пов'язаній з Андрієм Парафійником. Ця особа раніше була помічником екснардепа від Партії регіонів Юрія Мірошниченка.

До цього OMS Immobilien GmbH мала відношення до групи OMS Overseas Metal Service GmbH, яким володіли Ірина і Андрій Луньови (ймовірно, росіяни, які проживають в Іспанії). На сайті російського ТОВ "Русполимет" вказано, що Луньов є його афілійованою особою, зокрема, засновував німецьку трейдингову "дочку" компанії.

Згідно з даними кіпрського реєстру, інші свої кіпрські компанії Лагун переписав на номіналів – Єлизавету Дрьоміну, Іраклі Джикія та BSM Nominees. При цьому, наприклад, Дрьоміна стала не лише номінальним директором з десятка кіпрських фірм, але й цілої низки українських компаній Лагуна та його сестри Антоніни.

Наприклад, йдеться про ТОВ "Південнобережний холдінг" та "Південнобережний холдінг-1". Перший володіє ТОВ "ЖК Сонячний", а другий – ПП "У Нікітських воріт" (ресторанний комплекс), обидві позиції – це компанії в окупованому Криму, в Ялті. У компаній є "дзеркала" у російському реєстрі.

Крім того, за даними ЗМІ, Лагун через підставних осіб володіє в Криму сільськогосподарським виробничим кооперативом "Черноречье" та близько 1000 гектарів землі, які здає в оренду сільгосппідприємству ТОВ "Севастопольский".

Серед кіпрських активів Дрьоміної – компанія Christex Enterprises Limited – до недавнього часу мажоритарний акціонер ялтинських ТОВ "Зодіак-Центр" та "Титан-Енерго-Юг", які володіють частиною пляжної інфраструктури в Ялті. До 2014 року це були компанії, зареєстровані в українському Криму, які контролювалися Лагуном, проте після вторгнення Росії на Донбас і анексії Криму ексбанкір перереєстрував бізнес за російськими законами.

Лагун, за даними видання, продовжує контролювати й низку українських бізнесів. Через ТОВ "Вудрест", компанію Скай Кепітал Менеджмент і свого партнера Вадима Сергієнка Лагун може впливати на ситуацію з теплопостачанням у невеличкому містечку Ніжині. Також він може мати вплив на компанії "Черніград" та "Бородянінвестментс", які займаються здачею в оренду власної нерухомості. Їх загальний статутний капітал перевищує 80 мільйонів гривень. Крім того, у Лагуна особисто зберігається контроль над часткою у будівельній фірмі ТОВ "Білград" та ТОВ "Білгородводоканал", що забезпечує надання комунальних послуг в селищі Білогородка під Києвом.

Інформація про бізнес-мережу Лагуна є особливо важливою з огляду на те, що 19 серпня Господарський суд Києва почне розглядати справу про банкрутство Лагуна. Ексбанкір визнав близько 7 мільярдів гривень з-понад 40 мільярдів реальних боргів перед Нацбанком, держбанками та Фондом гарантування вкладів.

При цьому 6 мільярдів гривень він хоче списати, скориставшись правом на банкрутство фізособи. Він стверджує, що живе у Відні на невелику зарплату, яку буде понад 1000 років перераховувати Ощадбанку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в рахунок погашення боргу Лагун, якого оголосили в міжнародний розшук у кримінальній справі про відмивання 76 мільйонів доларів, запропонував державі свою колекцію годинників, арештовану як речовий доказ в іншій кримінальній справі.