Юний Герой, якому назавжди 21: на Донеччині загинув Микола Сіренко

Україна продовжує втрачати найкращих доньок та синів у кровопролитній війні, яку розв'язала Росія. Нині стало відомо, що на фронті загинув юний захисник із Київщини – Микола Сіренко.

Герою було лише 21 рік. Про трагічну втрату повідомляє 24 Канал з посиланням на Бучанського міського голову Анатолія Федорука.

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Микола Сіренко загинув на фронті

У Донецькій області 21 березня загинув юний захисник з Київщини – Микола Сіренко. Герою назавжди залишиться 21 рік.

Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання. Противник вдарив FPV-дроном, внаслідок чого Микола Сіренко отримав поранення несумісні з життям.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого на фронті Миколи Сіренка. Світла пам'ять захиснику України та вічна слава.



Микола Сіренко загинув на війні / Фото з телеграм-каналу Анатолія Федорука

Мер Бучі розповів, що Микола – випускник Бучанської гімназії №2. Коли почалася повномасштабна війна, то він допомагав евакуйовувати людей з гарячих точок. У 2023 році Микола Сіренко долучився до підрозділу "Азов", де вже служив його старший брат.

Товариський, безстрашний, щирий. Саме таким він залишиться у нашій пам'яті,

– наголосив Анатолій Федорук.

Він додав, що у Миколи Сіренка залишилися батьки, вісім сестер та братів, які втратили найдорожчу людину. Попрощалися з юним Героєм 26 березня у Бучі.

Щиро розділяємо біль рідних — батьків та восьми братів і сестер, які втратили найдорожчу людину. Приходьте їх підтримати завтра, 26 березня, о 15:00 на Алею Героїв у Бучі.

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