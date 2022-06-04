Від ранку 4 червня російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти у Березнегуватській громаді. Близько 10:00 вибухи почули у самому Миколаєві.
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Інформації щодо потерпілих та пошкоджень наразі не оприлюднили. Згодом її оприлюднить Миколаївська обласна військова адміністрація.
Вчора окупанти безперервно обстрілювали Миколаївщину: є загиблий
За минулу добу, 3 червня, наші захисники влучно збили над Миколаївщиною 3 крилатих ракети. По самому Миколаєву ворог зранку гатив зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. На щастя, постраждалих немає завдяки якісно проведеній роз’яснювальній роботі та евакуації цивільного населення.
В ніч на 3 червня вогонь накрив Інгульську громаду. У Широкинській громаді загинув один місцевий мешканець, а ще один – зазнав поранень. Також відомо, що пошкоджена присадибна ділянка, а будівля ЦНАПу. Ще 2 житлові будинки повністю зруйновані. Також тривали обстріли у Березнегуватській громаді.
Ситуація у регіоні:
- Російські загарбники постійно обстрілюють Миколаївську область. Зокрема 2 червня окупанти гатили як по житлових районах Миколаєва, так і Миколаївському та Баштанському районах. Снаряди потрапляли в об’єкти цивільної інфраструктури. Снаряди знищили будівлі приватних підприємств, житлові будинки та адміністративні будівлі. Загалом в області обстріли зафіксували у Березнегуватській, Галіцинівській, Інгульській, Широківській та інших територіальних громадах.
- Того дня внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 23 людини. Їх усіх доставили до лікарень.
- Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що окупанти стало значно частіше обстрілювати місто з артилерії. Російські загарбники обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру.
- Згідно з даними оперативного командування "Південь", впродовж 3 червня ракетно-артилерійські підрозділи сил оборони під час виконання завдань 19 окупантів, гаубицю "Мста-Б", 3 самохідних гармати "Гіацинт-С" та склад боєприпасів. Решта втрат уточнюється.
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