Від ранку 4 червня російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти у Березнегуватській громаді. Близько 10:00 вибухи почули у самому Миколаєві.

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Інформації щодо потерпілих та пошкоджень наразі не оприлюднили. Згодом її оприлюднить Миколаївська обласна військова адміністрація.

Вчора окупанти безперервно обстрілювали Миколаївщину: є загиблий

За минулу добу, 3 червня, наші захисники влучно збили над Миколаївщиною 3 крилатих ракети. По самому Миколаєву ворог зранку гатив зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. На щастя, постраждалих немає завдяки якісно проведеній роз’яснювальній роботі та евакуації цивільного населення.

В ніч на 3 червня вогонь накрив Інгульську громаду. У Широкинській громаді загинув один місцевий мешканець, а ще один – зазнав поранень. Також відомо, що пошкоджена присадибна ділянка, а будівля ЦНАПу. Ще 2 житлові будинки повністю зруйновані. Також тривали обстріли у Березнегуватській громаді.

Ситуація у регіоні:

Російські загарбники постійно обстрілюють Миколаївську область. Зокрема 2 червня окупанти гатили як по житлових районах Миколаєва, так і Миколаївському та Баштанському районах. Снаряди потрапляли в об’єкти цивільної інфраструктури. Снаряди знищили будівлі приватних підприємств, житлові будинки та адміністративні будівлі. Загалом в області обстріли зафіксували у Березнегуватській, Галіцинівській, Інгульській, Широківській та інших територіальних громадах.

Того дня внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 23 людини. Їх усіх доставили до лікарень.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що окупанти стало значно частіше обстрілювати місто з артилерії. Р осійські загарбники обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру.

Згідно з даними оперативного командування "Південь", впродовж 3 червня ракетно-артилерійські підрозділи сил оборони під час виконання завдань 19 окупантів, гаубицю "Мста-Б", 3 самохідних гармати "Гіацинт-С" та склад боєприпасів. Решта втрат уточнюється.

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