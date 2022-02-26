У Миколаєві досі лунають поодинокі вибухи, ситуація контрольована
26 лютого 2022 , 09:42Читать новость на русском
Джерело:МВС України
У Миколаєві минула ніч була неспокійною через атаки окупантів. Однак зараз ситуація контрольована, у місті лунають поодинокі вибухи.
Ситуація в місті залишається складною та напруженою. Окупанти від учора атакують місто.
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Важка ніч була сьогодні в Миколаєві й в Миколаївській області. На цей момент лунають поодинокі вибухи в Миколаєві. Ситуація достатньо складна і напружена, хоча й контрольована,
– заявив радник голови МВС Вадим Денисенко.
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