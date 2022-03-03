У Миколаєві оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття

У Миколаєві оголосили повітряну тривогу. Людей закликали терміново евакуюватися в укриття.

Інформація про оголошення повітряної тривоги з'явилася 3 березня о 06:40.

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Що робити, якщо почули сирени

Увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади. Зберіть документи, гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни. Негайно йдіть в укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо).

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можете сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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