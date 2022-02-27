У Миколаєві оголосили повітряну тривогу

Повітряну тривогу оголосили в Миколаєві. Мер міста закликав жителів негайно піти в укриття.

У Миколаєві загуділи сирени близько 12:45 27 лютого. Як тільки звучить тривога, містяни одразу повинні піти в найближче укриття із "тривожним рюкзаком".

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ПОВІТРЯНА ТРИВОГА️ Всі в укриття!, – написав мер Олександр Сєнкевич.

Водночас місцевим слід зберігати спокій, вимкнути світло та газ. Про небезпеку варто повідомити також людей з інвалідністю і допомогти їм перейти в укриття.

Залишатися там потрібно до наступного сигналу сирени. Він означає відбій повітряної тривоги.

Станом на 12:54 мер додав: "Миколаївці, залишайтесь вдома! Маємо близько години. Повітряна тривога можлива близько 14:00".

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