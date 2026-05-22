У Миколаєві пролунала серія вибухів: на місто рухались ударні БпЛА

Вранці 22 травня російські ударні дрони атакували Миколаїв. У місті чули серію вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також На Україну знову летять "Шахеди": на які міста націлилися росіяни

Що відомо про атаку на Миколаїв?

У Миколаєві протягом усієї ночі, починаючи приблизно з 3:25 й до самого ранку, зберігалась загроза атаки ворожих безпілотників.

Близько 6:26 Повітряні сили писали про рух безпілотників на місто з Півдня. Вже о 6:34 та 6:43 місцеві жителі чули звуки вибухів.

Наразі деталі атаки та можливі наслідки уточнюються.

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

У яких ще регіонах триває атака Росії: дивіться на карті

Де нещодавно гриміли вибухи в Україні?

Ввечері 21 травня ворожі війська завдали серії ударів по Дніпру, зокрема по житлових багатоповерхівках. Станом на вечір того ж дня кількість постраждалих внаслідок атаки становила 19 осіб – серед них троє дітей. 13-річного хлопця та ще 7 дорослих було госпіталізовано, тоді як 6-річний хлопчик та 9-річна дівчинка та інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

21 травня вранці у Дніпрі було чутно щонайменше два вибухи. Внаслідок атаки пошкоджено квартиру на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку, а вибухова хвиля розтрощила кілька сусідніх будинків – там повилітали вікна. Поранення отримали дві жінки віком 58 та 35 років – наразі вони лікуються амбулаторно.

Вночі 20 травня російські безпілотники вгатили по Сумщині, зокрема у Конотопі БпЛА типу "Шахед" влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. внаслідок удару обвалилися три поверхи. Окрім того, пошкоджень зазнала районна лікарня – там вибуховою хвилею вибило вікна, і понищило місцевий музей, також вікна й двері у домівках містян.