У Миколаєві ракета влетіла просто в асфальт
7 березня 2022 , 16:36Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Володимира Рудніченка
Росія нещадно обстрілює Миколаїв. Одна з ракета влетіла просто в асфальт – на дорозі утворилась величезка яма.
Це сталось 7 березня. Про ракету на дорозі повідомив місцевий мешканець Володимир Рудніченко.
До теми Тероборона на Миколаївщині поставила рекорд: піймала третій "панцерник" ворога
"Ось таке прилетіло на Флотську зранку. Це "Смерч", – написав він.
Варто зазначити, що це може бути двигун. Сам снаряд міг впасти в іншому місці.
Ракета на вулиці Флотській / Фото Рудніченка
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!