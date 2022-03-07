У Миколаєві ракета влетіла просто в асфальт

Росія нещадно обстрілює Миколаїв. Одна з ракета влетіла просто в асфальт – на дорозі утворилась величезка яма.

Це сталось 7 березня. Про ракету на дорозі повідомив місцевий мешканець Володимир Рудніченко.

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"Ось таке прилетіло на Флотську зранку. Це "Смерч", – написав він.

Варто зазначити, що це може бути двигун. Сам снаряд міг впасти в іншому місці.



Ракета на вулиці Флотській / Фото Рудніченка

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