Миколаїв атакували дрони: в місті пролунав вибух і виникла пожежа

Вранці 4 квітня Росія атакує Україну ударними дронами. Під час повітряної тривоги у Миколаєві прогримів вибух.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Чому у Миколаєві пролунав вибух?

Повітряну тривогу у Миколаївському районі області оголосили о 09:37. У регіоні була загроза ударів російських БпЛА.

За кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили про рух дрона на місто.

БпЛА курсом на місто Миколаїв зі сходу,

– уточнили в ПС ЗСУ.

Вже близько 09:45 мер Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті було чутно вибух, і загроза ударів зберігається. Проте за дві хвилини пролунав відбій повітряної тривоги.

Які наслідки атаки?

Згодом начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що внаслідок атаки "Шахедів" виникла пожежа у гаражному приміщенні. Її оперативно загасили рятувальники, проте вогонь знищив автомобіль.

За даними ОВА, обійшлось без постраждалих.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

