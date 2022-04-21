Миколаїв вночі атакували касетними снарядами: одна людина загинула

Російські вбивці продовжують обстрілювати Миколаїв касетними снарядами. За попередню ніч вони поранили 3 людей.

Про це 21 квітня повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що одна людина отримала поранення та померла у лікарні.

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"Звертаю вашу увагу, що всі ці люди в момент обстрілів перебували на вулиці попри комендантську годину", – наголосив Сєнкевич.

Новий вибух

За словами мера, нещодавно над Миколаєвом знову прогримів вибух. Він вкотре закликав не бути біля вікон та залишатися вдома під час комендантської години.

Сєнкевич розповів, що місто у всіх районах має електроенергію, але є поодинокі випадки відключення. Також є проблеми з перепадами напруги. Вони виникають через пошкодження високовольтних мереж.

Щодо водопостачання, то продовжують відновлення мереж. Крім цього, щодня є підвезення технічної води. Газ містянам подають у штатному режимі.

Після нічних обстрілів без газу були жителі 7 будинків у центрі Миколаєва, але за день служби все відремонтували – газопостачання відновили,

– сказав мер.

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