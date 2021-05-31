На Миколаївщині мотоцикл влетів у дерево: загинули 2 людини

На Миколаївщині 24-річний водій мотоцикла виїхав за межі проїзної частини та влетів у дерево. Разом з ним були ще 2 пасажирів.

Аварія сталася 30 травня на дорозі "Калинівка – Снігурівка – Березнегувате" поблизу села Білозірка. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини та причини автопригоди.

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Деталі ДТП

У поліції повідомили, що внаслідок аварії померли 2 людини. 18-річна дівчина загинула одразу, а водія мотоцикла доставили до лікарні, де він також помер.

За даними правоохоронців, 17-річний пасажир не постраждав.



На Миколаївщині водій мотоцикла влетів у дерево​ / Фото Нацполіції

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Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини аварії або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували ДТП, повідомити про це поліції.