Миколаївські підлітки жорстоко зґвалтували чоловіка з інвалідністю

25-річного мешканця Миколаєва госпіталізували до лікарні, де медики діагностували пошкодження в ділянці прямої кишки. Правоохоронці встановили злочинців.

Чоловік з інвалідністю повідомив поліції, що тілесні ушкодження йому завдали двоє малолітніх хлопців стороннім предметом.

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Співробітники правоохоронних органів встановили злочинців. Ними виявилися двоє місцевих жителів 12-ти та 13-ти років. За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 3 ст. 152 КК України "зґвалтування".

Підлітки разом із батьками перебувають у відділку поліції. Слідчі з’ясовують всі обставини події та мотиви злочину. Триває розслідування.