Николаевские подростки жестоко изнасиловали мужчину с инвалидностью

25-летнего жителя Николаева госпитализировали в больницу, где медики диагностировали повреждения в области прямой кишки. Правоохранители установили преступников.

Мужчина с инвалидностью сообщил полиции, что телесные повреждения ему нанесли двое малолетних посторонним предметом.

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Сотрудники правоохранительных органов установили преступников. Ими оказались двое местных жителей 12-ти и 13-ти лет. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 3 ст. 152 УК Украины "изнасилование".

Подростки вместе с родителями находятся в отделении полиции. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы преступления. Продолжается расследование.