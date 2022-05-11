Мілітаризація, переселення ув'язнених та чеченський терор: що Путін хоче зробити з Донбасом

Російські загарбники планують оголосити про приєднання до територій країни-агресорки захоплених ними частин Донеччини та Луганщини. Підготовка до інтеграції ОРДЛО вже розпочалася та триває майже пів місяця.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у Путіна вирішили "захистити" підконтрольни ним території Донбасу шляхом анексії, аби спроби України відбити власні території були "нападом на Росію". При цьому у Кремлі розуміють, що загроза втратити анклави є настільки ймовірною, що втримати їх можна виключно через погрози застосування ядерної зброї.

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Задля того, щоб показати своєму суспільству "перемогу", сучасний Гітлер згоден навіть стерпіти інтеграцію з добре озброєними територіями, де живуть шалені бойовики, не діють закони, та немає ніякої економіки.

Пушиліна та Пасічника можуть ліквідувати

Оскільки у Москві розуміють, що будь-яке входження квазіреспублік до складу країни-агресорки може призвести до стрімкого підвищення рівня злочинності безпосередньо в Росії, інтеграцію ОРДЛО хочуть провести за прикладом Чечні. Адже у Путіна вважають досвід Рамзана Кадирова з пригнічення підконтрольних йому банд досить успішним.

Для того, аби всі силові "відомства" так званих "республік" перейшли під повний контроль росіян, а також для унеможливлення впливу на банди їх чинних ватажків, у Донецьк та Луганськ кілька разів приїжджала делегації радників з Чечні.

Паралельно з цим до "столиць" прибували також чиновники з Татарстану, яким доручили займатися юридичною реорганізацією всіх установ з урахуванням вимог законодавства Росії.

Фактично, якщо Путін все ж таки вирішиться анексувати ОРДЛО, Донбас може стати своєрідною автономією за прикладом Чечні. Але з повністю зруйнованими містами та відсутністю таких великих дотацій, які отримує від Росії Кадиров.

Для анексії недореспублік російські чиновники готують всі відповідні документи та положення про штат персоналу "адміністрацій". То ж, незабаром у самих так званих "ДНР" та "ЛНР" можуть провести серйозні кадрові чистки із заміною місцевих "посадовців" на більш-менш кваліфікований персонал з Росії.

Крім того, у Москві розглядають різні кандидатури людей, які можуть очолити "регіони", оскільки Пушилін та Пасічник можуть не впоратися з завданнями по контролю численних бандформувань. Самих ватажків бойовиків можуть ліквідувати або тихенько усунути від "посад".

Відновлювати Донбас ніхто не збирається

Що ж стосується відновлення вщент знищених Росією за 8 років окупації українських територій, то про це навіть не йдеться. Росія не збирається виділяти кошти для початку роботи шахт та заводів, фабрик та інших підприємств. Так само загарбники не планують відбудовувати міста, які захопили після 24 лютого, оскільки ніхто не вбачає в цьому економічного зиску.

Крім того, цілком ймовірно, що внаслідок оголошення про анексію Донбасу, Путін почне масове переселення росіян на захоплену територію, адже у містах майже не залишилося чоловічого населення.

Не виключають російські посадовці, що у Кремлі вирішать провести в ОРДЛО масову амністію ув'язнених для відправки їх на фронт. Натомість у пусті в'язниці перевезуть зеків з Росії разом із персоналом.

Також у Москві розглядають варіанти передислокації підрозділів армії з Південного військового округу на постійній основі. Тобто фактично загарбники планують перетворити Донбас у мілітаризовану територію без майбутнього, з тотальним контролем силових відомств та терором за чеченським сценарієм.

У ЗСУ інші плани

В українських спецслужбах наголошують, що претензії Путіна на Донбас націлені на те, щоб заморозити конфлікт та оголосити про анексію навіть за умов повного провалу військової кампанії із захоплення всіх населених пунктів Донеччини та Луганщини. Однак станом на 11 травня ситуація з існуванням "республік" вирішується зовсім не у кабінетах бункера, а на фронтах. У випадку готовності українських військ піти у контрнаступ всі плани Путіна цілком можуть закінчитися крахом. Адже якщо російська армія не втримає тиску ЗСУ, ТРО, прикордонників, поліцейських та нацгвардійців, Україна може деокупувати всі території.