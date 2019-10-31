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      Милованов розповів, де в Україні найвищі зарплати: не у містах-мільйонниках

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      Маріуполь очолив рейтинг міст з найвищою середньою зарплатою
      Маріуполь очолив рейтинг міст з найвищою середньою зарплатою / ukrainer.net

      Згідно з даними Державної служби статистики, у другому кварталі 2019 року найвищі середні зарплати були в українців з Маріуполя. Приазовське місто обігнало навіть українську столицю Київ.

      Так у другом кварталі 2019-го середня зарплата у Маріуполі становила 17 тисяч 114 гривень, розповів у своєму фейсбуці міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

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      На другому місці після Маріуполя розташований Київ, Дніпро – третій, а четверту і п'яту позиції поділили Одеса та Харків. Загалом список міст, де найбільша середня зарплата виглядає так:

      • Маріуполь – 17 тисяч 114 гривень;
      • Київ – 15 тисяч 561 гривня;
      • Дніпро – 10 тисяч 94 гривні;
      • Одеса – 9 тисяч 492 гривні;
      • Харків – 9 тисяч 221 гривня.

      Цікаво, що у списку цих міст Маріуполь займає останнє місце у рейтингу заробітних плат, обіцяних в оголошеннях про вакансії. Працедавці обіцяють мешканцям міста в середньому лише 9,5 тисяч гривень, що ледь не вдвічі менше, ніж середня зарплата у Маріуполі.

      Чим може бути спричинений високий рівень зарплат у Маріуполі?Після початку війни на Донбасі Маріуполь став чи не найбільшим промисловим центром у Луганській і Донецькій областях, на території яких тривають бойові дії. Так, на території міста нині працюють чимало промислових заводів.

      Крім того, у Маріуполі дислокуються велика кількість українських військових, зарплати яких на передовій були суттєво збільшені на початку 2019 року. Це все у сукупності з порівняно з іншими містами невеликою кількістю населення і стало причиною високого рівня середньої зарплати у місті.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Одеси Новини України Новини Дніпра Новини Києва Зарплата Тимофій Милованов Новини Маріуполя Новини Харкова
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