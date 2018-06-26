Мільярд євро для України: тільки одна країна ЄС проголосувала проти

Рада ЄС затвердила програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1 мільярд євро. Проти такого рішення проголосували лише представники Угорщини.

Про це повідомляє прес-служба ради ЄС у Twitter.

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Угорщина єдина з 28 країн ЄС, яка не підтримала рішення про фіндопомогу під час голосування в Раді ЄС. Для виділення коштів Україні одностайності не потрібно було, достатньо було двох третин голосів.

#Ukraine Macrofinancial Assistance

TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB — EU Council Press (@EUCouncilPress) 26 червня 2018 р.

Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання фінансової допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Рішення ЄС не відкриває шлях до негайного отримання макрофінансової допомоги . Це відбудеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.