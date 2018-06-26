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Мільярд євро для України: тільки одна країна ЄС проголосувала проти

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Рада ЄС
Рада ЄС / rbc.ua

Рада ЄС затвердила програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1 мільярд євро. Проти такого рішення проголосували лише представники Угорщини.

Про це повідомляє прес-служба ради ЄС у Twitter.

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Угорщина єдина з 28 країн ЄС, яка не підтримала рішення про фіндопомогу під час голосування в Раді ЄС. Для виділення коштів Україні одностайності не потрібно було, достатньо було двох третин голосів.

Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання фінансової допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Рішення ЄС не відкриває шлях до негайного отримання макрофінансової допомоги . Це відбудеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.

Теги: Новини України Новини політики Гроші Європарламент Угорщина Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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