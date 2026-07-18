Мільярдери вивели з Росії свої розкішні яхти: дипломат пояснив, до чого вони готуються

Різке погіршення економічної ситуації в Росії призвело до того, що олігархи, ймовірно, вивели свої яхти за межі рідної країни. Поблизу південного узбережжя Туреччини були помічені щонайменше шість розкішних яхт російських олігархів. Цікаво, що вони були пришвартовані поблизу зупинки яхти Victoria, яка, ймовірно, належить Володимиру Путину та членам його сім'ї.

Ексочільник МЗС України Володимир Огризко зазначив у розмові з 24 Каналом, що саме змусило російських олігархів вивозити свої кошти та майно з Росії. Нагадаємо, що західні ЗМІ повідомили про виведення з Росії коштів місцевими мільярдерами. Це відбулося на тлі побоювань, що Кремль може конфіскувати їхнє майно та статки.

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Огризко зауважив, що командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді чітко довів, що для росіян ризик є завжди. Особливо для російських мільярдерів, які мають яхти довжиною 150 метрів і вартістю 200 – 300 мільйонів доларів, і вони не хочуть ризикувати.

Тому російські мільярдери починають тікати. Виводять кошти з Росії всіма можливими і неможливими способами. Всі розуміють, що ще трохи – і буде обвал,

– наголосив ексміністр закордонних справ України.

"Вперше з 1997 року, за його словами, російський фондовий ринок відчуває постійне зниження і фактично наближення до катастрофи. Акції "Газпрому", "Роснафти" та інших російських компаній втрачають від 20% до 50%. А для людей, які знаються на економіці, це означає, що треба тікати з Росії", – підкреслив Володимир Огризко.

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Водночас Туреччина, біля узбережжя якої пришвартували свої яхти російські олігархи, підтвердила територіальну цілісність України. Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан підтвердив, що Туреччина виступатиме за незалежність та суверенітет України.

Ексочільник МЗС України вважає, що ця заява є останнім цвяхом у "домовину" надії Росії на те, що вона може розглядати Туреччину як адекватного партнера. Він додав, що у Росії немає союзників.

Зауважимо, що російський фондовий ринок через санкції, дефіцит палива та інші чинники переживає стрімке падіння. Так, 16 липня індекс Мосбіржі вперше з жовтня 2022 року опустився нижче 2000 пунктів, втративши 4,24%. А вранці 17 липня індекс знизився до 1 962 пунктів, і це було найнижчим показником із жовтня 2022 року. Проте пізніше ринок частково відновився. Нагадаємо, що з початку 2026-го фондовий індекс Росії втратив майже 27% вартості.