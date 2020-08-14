Очільник Кремля оприлюднив свою щорічну інформацію. Згідно з офіційними даними, статки Путіна у 2019 році виявилися на мільйон рублів більшими, ніж у 2018-му.

Скільки заробив Путін за 2019 рік

У 2019 році Путін "напрацювався" на 9,726 мільйона рублів. Відповідну декларацію глави держави про доходи, витрати й майно опублікували на сайті Кремля.

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А середній місячний дохід глави держави склав приблизно 810 тисяч рублів. Зауважимо, що у середньому прожитковий мінімум у Росії складає 10 843 рублі. Таким чином місячної зарплати Путіна вистачило б для 74 російських сімей.

Перелік майна президента в декларації не змінився. У його власності перебуває:

квартири площею 77 квадратних метрів та 153,7 квадратних метрів;

гараж площею 18 квадратних метрів;

дві раритетні "Волги" ГАЗ М21, позашляховик "Нива" і причіп "Скіф".

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Доходи Путіна за останні роки