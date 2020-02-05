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      Мільйон доларів заробітку щомісяця: поліція викрила міжнародне онлайн-казино

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      Кіберполіція викрила міжнародне онлайн-казино / cyberpolice.gov.ua

      Кіберполіція припинила діяльність міжнародного онлайн-казино. Щомісяця зловмисники заробляли нелегальною діяльністю 1 мільйон доларів. Їм вдалося охопити ринки України, Європи, Австралії та США.

      Замаскувавшись під легальний бізнес, фігуранти справи організували діяльність низки онлайн-казино, повідомляє пресслужба Кіберполіції.

      Читайте також: Творці платформ онлайн-казино щомісячно наварювалися на мільйони гривень

      Від початку 2019 року зловмисники, прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організували роботу офісів у Києві. У них працювали фахівці, які створили та адміністрували кілька онлайн-казино.

      казино
      У Києві зловмисники організували міжнародне онлайн-казино / Фото cyberpolice.gov.ua

      Крім того, зловмисники зареєстрували інтернет-платформу для залучення партнерів і гравців. Незаконна діяльність поширювалася у мережі як для українського ринку, так і для Європи, Австралії та США. Щомісяця вона приносила організаторам 1 мільйон доларів доходу.

      казино
      Незаконною діяльністю фігуранти справи щомісяця заробляли 1 мільйон доларів / Фото cyberpolice.gov.ua

      Правоохоронці провели обшуки. Вилучили 54 системних блоки та 27 ноутбуків, на яких було програмне забезпечення для надання незаконних послуг через онлайн-казино. Також вилучили 4 жорстких диски, флеш-накопичувачі й документацію, яка підтверджує незаконну діяльність.

      Наразі кіберполіція встановила трьох організаторів нелегальної діяльності: 1979, 1983 і 1986 років народження. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

      казино
      Кіберполіція затримала 3 організаторів незаконного онлайн-казино / Фото cyberpolice.gov.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Гральний бізнес Новини США Пожежі в Австралії Європа Поліція Інформаційні технології
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