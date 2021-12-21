Наприклад, Польща підписала дворічну угоду про координацію заходів ЄС щодо вакцинації шести країн Східного партнерства на суму 35 мільйонів.

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Щедра допомога

Документ підписали в Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі та Беата Дашинська-Музичка, яка очолює польський національний банк розвитку.

Ба більше, пропозиція щодо ініціативи надійшла від постійного представництва Польщі при ЄС. Східні партнери мають отримувати вакцини безкоштовно, а Варшава буде визначати попит та інформувати столиці ЄС про потреби в вакцинації держав-реципієнтів.

На самому ж саміті 15 грудня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС надати "щедру допомогу" учасникам програми Східного партнерства. Моравецький також заявив, що ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі, якщо країна посилить міграційний тиск та продовжить придушувати демократичну опозицію вдома. Не забув голова уряду і про Україну. Польща вимагатиме суворих санкцій, якщо Москва продовжить ескалацію на східному фланзі ЄС і НАТО.

Нові проблеми

А Чехії вдалося уникнути затяжного процесу призначення уряду. Нагадаємо, що президент Мілош Земан був дуже незадоволений кандидатом у міністри закордонних справ Яном Ліпавським через позицію останнього щодо Китаю та Росії. Оскільки коаліція переможців не збиралася змінювати когось зі свого потенціального кабінету, чехи пророкували кілька місяців юридичних диспутів між прем'єром Петром Фіалою та президентом.

Однак, несподівано після зустрічі двох політиків, Фіала заявив, що Земан готовий призначити уряд без жодних змін, що, власне, і відбулося 17 грудня. Поки що неясно, чи то президент оцінив свої сумнівні шанси на перемогу в судах, чи відбулась якась інша закулісна домовленість. Далі буде.

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Що у Болгарії

Новий уряд Болгарії, що був затверджений парламентом ще 13 грудня, також розпочав свою роботу. Прем'єр-міністр Кирило Петков серед нагальних пріоритетів відзначив боротьбу з пандемією та заходи для подолання наслідків енергетичної кризи. Але зовнішню політику випускник Гарварду не залишив поза бортом. Так, Петков заявив, що уряд Болгарії запропонує "дуже швидкий" новий процес, який повинен допомогти Софії зняти вето та розблокувати початок переговорів про вступ сусідньої Північної Македонії до ЄС.

Важливо, що Скоп'є схвально сприйняло це оголошення. На знак примирення між двома балканськими сусідами, в.о. прем'єр-міністра Північної Македонії Зоран Заєв уже розмовляв з Петковим і знайшов з ним спільну мову. Чекаємо на потепління?

Молдова обирає життя без Путіна

Важливе повідомлення надійшло від Майї Санду, яка 14 грудня в інтерв'ю для Reuters відкрито заявила, що Молдова сподівається стати членом Євросоюзу, про що вона вже повідомила російську сторону. Президентка підкреслила, що Росія має усвідомлювати, що це внутрішній вибір країни. Санду також розповіла, що Росія ускладнює життя в Молдові, в тому числі підвищуючи ціни на газ.

Геополітичний вибір був також закріплений і в документах Асоційованого тріо. Три держави-члени об'єднання на полях саміту Східного партнерства у Брюсселі підписали спільну декларацію, де визнали необхідність розширення співпраці, щоб активізувати координацію між трьома країнами з питань, що становлять спільний інтерес, "включаючи визнання Євросоюзом європейської перспективи Асоційованого тріо".

Окремо відзначимо, що саміт держав ЄС та східних партнерів також ухвалив спільну декларацію, яка виявилася менш амбітною через необхідність одноголосної згоди країн ЄС. Проте, у документі визнається європейське прагнення та вибір східних партнерів. До речі, декларація також містить офіційне визнання Асоційованого тріо, хоча ЄС ще не готовий розділяти Східне партнерство.

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