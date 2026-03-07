Деталі зібрав 24 Канал. Одразу додамо, що в ЗМІ та соцмережі переважно потрапляють найбільш обурливі пропозиції.

Скільки коштує букет до 8 Березня в Україні?

Кореспонденти 24 Каналу в Києві бачили невеликі композиції з мімози біля однієї з центральних станцій метро по 600 гривень. За тюльпани просять переважно від 60 гривень. Квіти в горщиках – крокуси, примули та гіацинти – коштують до 200–250 гривень. Звісно, що далі від центру чи місць "на бою", то дешевше обійдеться подарунок. Ціни на великих ринках нижчі, а вибір більший.

Журналісти Новини.LIVE в Києві помітили букети за 6 тисяч гривень. Такі ціни в підземному переході столиці біля станції метро "Площа Українських Героїв", тобто в самому центрі столиці неподалік Хрещатика.

В Одесі за 25 ірисів правлять 800 гривень, пише "Думська". Мімозу продають на вагу – 150 гривень за 100 грамів. Тюльпани коштують від 40 до 70 гривень. Не на вулиці, а в павільйоні за троянди і еустоми доведеться викласти до 150 гривень за штуку, тюльпани до 60 гривень.

Продавчині кажуть, що ціни особливо не змінилися і приблизно такі ж, як і були на Валентина. Але найбільше покупців буде саме на свято.

У Львові на ринку "Шувар" букет тюльпанів обійдеться у 200 гривень. Одна квітка вийде в 30 гривень, у горщику – 150 гривень.

Чому квіти до 8 Березня такі дорогі?

Як пояснили журналісти "Київ24", винні коливання курсу гривні до долара, адже квіти імпортні. Свою лепту вніс і святковий попит, тож квіти здорожчали майже на 15-20% порівняно з минулим роком.

Тюльпани на квітковому ярмарку коштують 70 гривень. У дорогому квітковому магазині за один тюльпан доведеться викласти понад 100 гривень, а за троянди – від 180. Тим часом підземні переходи тримаються посередині (75–80 гривень за тюльпан),

– розповіли в ЗМІ.

А 8 Березня – справді свято?

Міжнародний жіночий день, який відзначають цього дня в світі, не є вигадкою СРСР, як часто це подають. І це не "день дарування сковорідки" чи "тюльпанів в целофані", як можна почути. І тим більше не "свято весни і краси". Це день боротьби за права жінок, які, наприклад, досі страждають від гендерно зумовленого насильства.