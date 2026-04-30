Міндіч подав до суду на Железняка: адвокат Найєм розкрив деталі справи

Бізнесмен Тимур Міндіч подав позов на народного депутата Ярослава Железняка через його публічні заяви. Сторона захисту вже отримала документи та готує позицію.

Адвокат Масі Найєм заявив, що справа стосується балансу між свободою слова та захистом репутації.

Що відомо про справу?

Адвокат Масі Найєм повідомив, що сторона захисту народного депутата Ярослав Железняк отримала позов від бізнесмена Тимур Міндіч у справі про захист честі, гідності та ділової репутації.

За словами Найєма, команда вже аналізує позовну заяву, аргументи сторони позивача та процесуальні документи. Він наголосив, що справа фактично стосується права публічно озвучувати інформацію, яка вже перебуває у суспільному дискурсі.

Предметом спору стали висловлювання Железняка у відео на його YouTube-каналі, де він коментував так звану "справу Мідас", пов’язану з можливими корупційними схемами. Зокрема, йдеться про твердження щодо можливої причетності Міндіча до організації, яку депутат називав злочинною. Саме ці формулювання бізнесмен намагається оскаржити у суді.

Водночас сторона захисту наполягає: подібні оцінки на момент заяв уже лунали у медіа, експертному середовищі, а також у політичних і правоохоронних колах.

Масі Найєм підкреслив, що у цій справі ключовим є не лише зміст висловлювань, а й контекст, у якому вони були зроблені. Йдеться про те, чи були слова депутата власним твердженням факту, чи радше оцінкою вже публічно відомої інформації.

Також суд має визначити, чи могли ці висловлювання реально завдати шкоди репутації позивача. На думку адвоката, у подібних спорах завжди виникає баланс між двома фундаментальними принципами – правом на захист репутації та свободою слова.

