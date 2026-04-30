Міндіч подав до суду на Железняка: адвокат Найєм розкрив деталі справи
- Бізнесмен Тимур Міндіч подав позов проти депутата Ярослава Железняка через його заяви про причетність до корупційної організації.
- Адвокат Масі Найєм зазначив, що справа стосується балансу між свободою слова та захистом репутації, і суд має визначити, чи висловлювання могли завдати шкоди репутації позивача.
Бізнесмен Тимур Міндіч подав позов на народного депутата Ярослава Железняка через його публічні заяви. Сторона захисту вже отримала документи та готує позицію.
Адвокат Масі Найєм заявив, що справа стосується балансу між свободою слова та захистом репутації.
Дивіться також УП оприлюднила стенограму частини "плівок Міндіча": у записах нібито звучать Шефір та Умєров
Що відомо про справу?
Адвокат Масі Найєм повідомив, що сторона захисту народного депутата Ярослав Железняк отримала позов від бізнесмена Тимур Міндіч у справі про захист честі, гідності та ділової репутації.
За словами Найєма, команда вже аналізує позовну заяву, аргументи сторони позивача та процесуальні документи. Він наголосив, що справа фактично стосується права публічно озвучувати інформацію, яка вже перебуває у суспільному дискурсі.
Предметом спору стали висловлювання Железняка у відео на його YouTube-каналі, де він коментував так звану "справу Мідас", пов’язану з можливими корупційними схемами. Зокрема, йдеться про твердження щодо можливої причетності Міндіча до організації, яку депутат називав злочинною. Саме ці формулювання бізнесмен намагається оскаржити у суді.
Водночас сторона захисту наполягає: подібні оцінки на момент заяв уже лунали у медіа, експертному середовищі, а також у політичних і правоохоронних колах.
Масі Найєм підкреслив, що у цій справі ключовим є не лише зміст висловлювань, а й контекст, у якому вони були зроблені. Йдеться про те, чи були слова депутата власним твердженням факту, чи радше оцінкою вже публічно відомої інформації.
Також суд має визначити, чи могли ці висловлювання реально завдати шкоди репутації позивача. На думку адвоката, у подібних спорах завжди виникає баланс між двома фундаментальними принципами – правом на захист репутації та свободою слова.
"Справа Мідас": останні новини
Журналіст Михайло Ткач озвучив частину записів "плівок Міндіча", в яких нібито зафіксовані розмови із Сергієм Шефіром, Рустемом Умєровим та іншими. На записах буцімто обговорюються підозри та фінансові питання, пов'язані з кримінальною справою, а також можливі кадрові зміни та фінансування компанії Fire Point.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради викликала секретаря РНБО Рустема Умєрова та ексрадника президента Сергія Шефіра для надання пояснень у справі "Мідас". Це сталося після публікації журналістами записів розмов, де фігурують обидва посадовці.
ГАР МОУ оприлюднила заяву, в якій заявила про можливі порушення у діях Рустема Умєрова під час його перебування на посаді міністра оборони. Йдеться, зокрема, про обговорення з бізнесменом Тимуром Міндічем продажу частки компанії Fire Point. У раді зазначили, що такі дії можуть мати ознаки зловживання владою. Крім того, у заяві згадується можливе розголошення державної таємниці.