Десятки громадських організацій закликають нардепів зберегти Міндовкілля
- Майже 30 громадських організацій звернулися до Верховної Ради із закликом зберегти Міністерство захисту довкілля як окрему урядову структуру, замість об'єднання з іншими міністерствами.
- Громадські організації вважають, що ліквідація Міндовкілля створює загрозу для екологічної безпеки країни, особливо в умовах війни та майбутнього відновлення.
- Ірина Федорів з ініціативи "Голка" пояснює, що об'єднання міністерств може призвести до втрати балансуючої ролі Мінекології та проблем з кадровою політикою.
- Серед підписантів звернення – Грінпіс Україна, "Українська природоохоронна група", "Всеукраїнська Екологічна Ліга" та інші громадські організації.
Майже 30 громадських організацій звернулися до Верховної Ради із закликом зберегти Міністерство довкілля як окрему урядову структуру. 16 липня нардепи можуть об'єднати в одне три міністерства – Міндовкілля, Мінагро та Мінекономіки.
Ініціатором звернення виступила організація "Екологія – Право – Людина". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голка".
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Чому важливо зберегти Міністерство довкілля?
Громадський сектор називає ліквідацію Міндовкілля загрозою для екологічної безпеки країни, особливо в умовах війни та майбутнього відновлення.
"Питання якості довкілля – це питання нацбезпеки. В умовах війни та повоєнного відновлення Україна має інтегрувати екологічну політику в усі сфери держуправління, а це вимога національного законодавства та ЄС. Для цього потрібне сильне, незалежне, фахове міністерство із належною інституційною спроможністю. Основою економічного розвитку є природні ресурси. Проте у дискусіях щодо того, де державна, комунальна чи приватна власність, забувають про власність народу України – від імені якого мають виступати органи державної влади та місцеве самоврядування, згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України. Власність не може використовуватися на шкоду суспільству та шкодити довкіллю. Забезпечити ці функції мусить профільне міністерство", – йдеться у спільній заяві.
Голова ініціативи "Голка" Ірина Федорів пояснює, чому міністерства об'єднувати не можна.
"Усі ми пам’ятаємо скандальний "закон Ігоря Мазепи" (12089), який є антиконституційним і намагається обнулити претензії до дерибанників лісів та узбереж, якщо пройшло 10 років з моменту набуття права власності. Де-факто це спроба в обхід Основного закону легалізувати вкрадене. Так от після того, як за цей закон проголосували народні депутати – Міндовкілля давало рекомендації ветувати проєкт і розписувало загрози. Мінагро розглядає території України як ті, які треба обробляти, але Мінекології виступає балансом і малює червоні лінії, де це робити не можна. Якщо поєднати ці міністерства – запобіжники можуть не спрацювати. Окрім того, варто наголосити, що у війну неможливі вибори. Але кадрова політика уряду – це точно змінна. Важливо не просто зберегти Міндовкілля, але й мати гідний кадровий склад у міністерствах. Також є питання і до того, що ще немає рішення парламенту, а президент по суті оголосив нового прем’єра. Ми не можемо допускати ситуації, коли Конституція сприймається як документ, що можна поставити на паузу", – наголошує вона.
Серед підписантів звернення: Грінпіс Україна, "Українська природоохоронна група", "Всеукраїнська Екологічна Ліга" (ВЕЛ), "Нуль відходів Львів", "Нуль відходів Луцьк", "Екологічно-гуманітарне об’єднання Зелений Світ", "Центр економіко-правової аналітики", "Екоклуб", ГО SaveDnipro, ГО "Плато", "Національний екологічний центр України" та інші громадські організації та діячі.