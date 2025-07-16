Десятки громадських організацій закликають нардепів зберегти Міндовкілля

Майже 30 громадських організацій звернулися до Верховної Ради із закликом зберегти Міністерство довкілля як окрему урядову структуру. 16 липня нардепи можуть об'єднати в одне три міністерства – Міндовкілля, Мінагро та Мінекономіки.

Ініціатором звернення виступила організація "Екологія – Право – Людина". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голка".

Дивіться також Куди зникли горобці: орнітолог розповів, як змінились птахи в Україні через війну та клімат

Чому важливо зберегти Міністерство довкілля?

Громадський сектор називає ліквідацію Міндовкілля загрозою для екологічної безпеки країни, особливо в умовах війни та майбутнього відновлення.

"Питання якості довкілля – це питання нацбезпеки. В умовах війни та повоєнного відновлення Україна має інтегрувати екологічну політику в усі сфери держуправління, а це вимога національного законодавства та ЄС. Для цього потрібне сильне, незалежне, фахове міністерство із належною інституційною спроможністю. Основою економічного розвитку є природні ресурси. Проте у дискусіях щодо того, де державна, комунальна чи приватна власність, забувають про власність народу України – від імені якого мають виступати органи державної влади та місцеве самоврядування, згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України. Власність не може використовуватися на шкоду суспільству та шкодити довкіллю. Забезпечити ці функції мусить профільне міністерство", – йдеться у спільній заяві.

Голова ініціативи "Голка" Ірина Федорів пояснює, чому міністерства об'єднувати не можна.

"Усі ми пам’ятаємо скандальний "закон Ігоря Мазепи" (12089), який є антиконституційним і намагається обнулити претензії до дерибанників лісів та узбереж, якщо пройшло 10 років з моменту набуття права власності. Де-факто це спроба в обхід Основного закону легалізувати вкрадене. Так от після того, як за цей закон проголосували народні депутати – Міндовкілля давало рекомендації ветувати проєкт і розписувало загрози. Мінагро розглядає території України як ті, які треба обробляти, але Мінекології виступає балансом і малює червоні лінії, де це робити не можна. Якщо поєднати ці міністерства – запобіжники можуть не спрацювати. Окрім того, варто наголосити, що у війну неможливі вибори. Але кадрова політика уряду – це точно змінна. Важливо не просто зберегти Міндовкілля, але й мати гідний кадровий склад у міністерствах. Також є питання і до того, що ще немає рішення парламенту, а президент по суті оголосив нового прем’єра. Ми не можемо допускати ситуації, коли Конституція сприймається як документ, що можна поставити на паузу", – наголошує вона.

Серед підписантів звернення: Грінпіс Україна, "Українська природоохоронна група", "Всеукраїнська Екологічна Ліга" (ВЕЛ), "Нуль відходів Львів", "Нуль відходів Луцьк", "Екологічно-гуманітарне об’єднання Зелений Світ", "Центр економіко-правової аналітики", "Екоклуб", ГО SaveDnipro, ГО "Плато", "Національний екологічний центр України" та інші громадські організації та діячі.