Мінекономіки анулювало 16 ліцензій компаніям з працевлаштування за кордоном

З початку року Міністерство економіки України анулювало 16 ліцензій компаній-посередників з працевлаштування за кордоном. Такі різкі рішення були ухвалені після скарг та проведених перевірок.

Зараз спостерігаються тисячі випадків, коли вітчизняні трудові мігранти, намагаючись виїхати за кордон, отримують моральні та фінансові збитки, констатують експерти.

Ті громадяни, які не мають офіційного працевлаштування, несуть відповідальність за всі ризики і мають свідомо розуміти, що ці ризики лягають на них. Оскільки людина не захищена ані соціально, ані медично – ніякого захисту немає,

– наголосив керуючий партнер адвокатського об'єднання Валентин Лучковський.

Експерти зазначають, що нині в одній лише Польщі близько 1 млн українців працюють напівлегально, на свій страх і ризик, позбавляючи себе більшості соціальних прав.