Міненерго Азербайджану заявило, що країна має достатньо запасів газу для постачання до Європи

Європа вводить жорсткі санкції проти Росії за вторгнення в Україну. Однак енергоносії з Росії свідомо звільнили від санкцій, оскільки це б завдало удару по європейським державам. Розв'язати проблему залежності від Росії хоче допомогти Азербайджан.

Азербайджан може забезпечити газом Європу і Туреччину

В Азербайджані заговорили про розширення Південного газового коридору. Про це заявив міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

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Він повідомив, що запаси газу Азербайджану у Каспійському морі складають 2,6 трильйона кубометрів. Цього, як стверджує міністр, достатньо, щоб забезпечити Азербайджан, Європу та Туреччину.

Азербайджан має величезні запаси газу. Ми маємо 2,6 трильйона запасів у Каспійському морі. Цього достатньо, щоб надовго забезпечити нас, Туреччину та Європу газом,

– заявив міністр.

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