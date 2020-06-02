Чоловіку, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро у Києві, оголосили підозру. Запобіжний захід псевдомінеру обиратимуть 3 червня. Йому загрожує до 7 років за ґратами.

Дії чоловіка кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки. Про це інформує пресслужба Прокуратури міста Києва на офіційній фейсбук-сторінці.

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За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати міст Метро,

– мовиться у повідомленні.

У прокуратурі додають: псевдомінер зізнався, що такими своїми діями він прагнув привернути увагу до проблем у своєму житті. Зброї та вибухівки він не мав. Наразі триває досудове розслідування.

Вже 3 червня суд обере чоловіку запобіжний захід. Прокуратура проситиме тримати чоловіка під вартою.

Що відомо про мінування мосту Метро у Києві: