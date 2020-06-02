Мінеру мосту Метро у Києві оголосили підозру: подробиці
Чоловіку, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро у Києві, оголосили підозру. Запобіжний захід псевдомінеру обиратимуть 3 червня. Йому загрожує до 7 років за ґратами.
Дії чоловіка кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки. Про це інформує пресслужба Прокуратури міста Києва на офіційній фейсбук-сторінці.
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За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати міст Метро,
– мовиться у повідомленні.
У прокуратурі додають: псевдомінер зізнався, що такими своїми діями він прагнув привернути увагу до проблем у своєму житті. Зброї та вибухівки він не мав. Наразі триває досудове розслідування.
Вже 3 червня суд обере чоловіку запобіжний захід. Прокуратура проситиме тримати чоловіка під вартою.
Що відомо про мінування мосту Метро у Києві:
- Вдень 1 червня 32-річний чоловік погрожував підірвати місто Метро у Києві. Він повідомив поліцію, що замінував переправу, перебував на ній та тримав у руках щось схоже на пульт. Поруч із ним стояв предмет, зовні схожий на газовий балон, до якого від пульта тягнувся провід.
- Чітких вимог до правоохоронців зловмисник так і не озвучив. Після коротких перемовин поліцейські спустили на мінера штурмового собаку та здійснили кілька пострілів у повітря – таким чином їм вдалося затримати чоловіка.
- Вибухівка, якою погрожував чоловік, виявилась муляжем. Зброї у мінера не було.
- Витівка чоловіка спричинила неабиякий транспортний колапс у столиці. Декілька станцій метро під час спецоперації поліції зупинили роботу.
- У спецоперації з затримання мінера взяли участь близько 300 поліцейських, майже 100 бійців Нацгвардії. До неї також залучили 2 річкових катери, 10 патрульних автомобілів та бронетехніку.