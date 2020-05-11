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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Мінфін США назвав невтішні наслідки продовження карантину для економіки

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Наслідки карантину для економіки
Наслідки карантину для економіки / 24 канал

У Міністерстві фінансів США попередили, що продовження карантинного режиму завдасть економіці незворотної шкоди.

За словами міністра фінансів Стівена Мнучіно, зволікання з відкриттям економіки несе великі ризики. Про це повідомило видання "Голос Америки".

До слова Скільки знадобиться часу для відновлення економіки США після пандемії коронавірусу: прогноз

"Продовження карантинного режиму може завдати економіці незворотної шкоди. Ми будемо відкриватися у дуже продуманий спосіб. Так, щоб люди повернулись на роботу безпечно і з виконанням вимог соціального дистанціювання", – зазначив міністр.

Довідка. У квітні кількість безробітних у США зросла до 23,1 мільйона осіб. Найбільше постраждала індустрія розваг та відпочинку, де безробіття сягнуло 39%.

Він вважає, що ситуація з безробіттям стане гіршою перед тим, як почнеться покращення. Водночас прогнозує посилення економіки вже у 3 – 4 кварталі 2020 року.

 

Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини США Коронавірус COVID-19 Гроші Безробіття
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