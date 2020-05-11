Мінфін США назвав невтішні наслідки продовження карантину для економіки

У Міністерстві фінансів США попередили, що продовження карантинного режиму завдасть економіці незворотної шкоди.

За словами міністра фінансів Стівена Мнучіно, зволікання з відкриттям економіки несе великі ризики. Про це повідомило видання "Голос Америки".

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"Продовження карантинного режиму може завдати економіці незворотної шкоди. Ми будемо відкриватися у дуже продуманий спосіб. Так, щоб люди повернулись на роботу безпечно і з виконанням вимог соціального дистанціювання", – зазначив міністр.

Довідка. У квітні кількість безробітних у США зросла до 23,1 мільйона осіб. Найбільше постраждала індустрія розваг та відпочинку, де безробіття сягнуло 39%.

Він вважає, що ситуація з безробіттям стане гіршою перед тим, як почнеться покращення. Водночас прогнозує посилення економіки вже у 3 – 4 кварталі 2020 року.