Мінімальна пенсія в Україні має бути вдвічі вищою, – Палиця

Народні депутати вимагають від уряду вдвічі збільшити розмір мінімальної пенсії та прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.
Джерело:фейсбук Ігоря Палиці
Таку думку висловив лідер партії "За майбутнє", народний депутат Ігор Палиця.
За його словами, це забезпечить зростання середньої пенсії до 5 500 гривень.
Як наголосив парламентар, в Україні 77% або 8,6 млн пенсіонерів отримують пенсію, нижчу за базовий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто менше ніж 3 511 гривень.
"Індексація, яка відбувається сьогодні, не вирішує проблеми. Бо людей просто дурять. У 2014–2018 роках підвищення пенсій в Україні не відбувалося взагалі, лише з 2019-го почались невеликі доплати. За цей час інфляція склала 278,5%, споживчі ціни зросли у 2,8 раза, а тарифи на комунальні послуги – майже вдесятеро.
При цьому мінімальну пенсію збільшили лише у 1,9 раза – до 1 тис. 769 грн. На сьогодні вона майже вдвічі нижча за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб", – заявив Ігор Палиця.
Він зазначив, що для цього потрібно 350 млрд грн. Проте їх можна знайти, якщо навести лад у митній та фіскальній сферах, а також розпочавши реальну боротьбу з корупцією.
За словами Ігоря Палиці, Україна щороку через контрабанду на митниці втрачає понад 100 млрд грн, через ухилення від сплати податків – понад 200 млрд грн, через державну корупцію – понад 55 млрд грн.