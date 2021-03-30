Мінімальна пенсія в Україні має бути вдвічі вищою, – Палиця

Народні депутати вимагають від уряду вдвічі збільшити розмір мінімальної пенсії та прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Таку думку висловив лідер партії "За майбутнє", народний депутат Ігор Палиця.

За його словами, це забезпечить зростання середньої пенсії до 5 500 гривень.

Як наголосив парламентар, в Україні 77% або 8,6 млн пенсіонерів отримують пенсію, нижчу за базовий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто менше ніж 3 511 гривень.

"Індексація, яка відбувається сьогодні, не вирішує проблеми. Бо людей просто дурять. У 2014–2018 роках підвищення пенсій в Україні не відбувалося взагалі, лише з 2019-го почались невеликі доплати. За цей час інфляція склала 278,5%, споживчі ціни зросли у 2,8 раза, а тарифи на комунальні послуги – майже вдесятеро.

При цьому мінімальну пенсію збільшили лише у 1,9 раза – до 1 тис. 769 грн. На сьогодні вона майже вдвічі нижча за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб", – заявив Ігор Палиця.

Він зазначив, що для цього потрібно 350 млрд грн. Проте їх можна знайти, якщо навести лад у митній та фіскальній сферах, а також розпочавши реальну боротьбу з корупцією.

За словами Ігоря Палиці, Україна щороку через контрабанду на митниці втрачає понад 100 млрд грн, через ухилення від сплати податків – понад 200 млрд грн, через державну корупцію – понад 55 млрд грн.