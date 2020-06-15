У другій половині 2020 року мінімальна зарплата в Україні може зрости. За відповідне підняття розміру мінімальної зарплати виступила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, мінімальна зарплата має зрости як мінімум на 500 гривень. Про це Марина Лазебна заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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"Я вважаю, що мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року потрібно підвищувати. Міністерство фінансів та Міністерство економіки проводять розрахунки, якою має бути ця зарплата. Те, що вона зросте не на 500 гривень, це точно. Зараз прораховується, як цей мультиплікатор спрацює на країну", – розповіла Лазебна.

Який розмір мінімальної зарплати в Україні у 2020 році

В державному бюджеті на 2020 рік мінімальну зарплату заклали в розмірі 4723 гривні на місяць, або ж 28,31 гривні за годину. Вона зросла на 550 гривень з 1 січня 2020 року.

В бюджеті на 2020 році не прописане підвищення заробітної плати. Натомість в документі вказано як саме зростатиме рівень мінімальної зарплати найближчі кілька років:

в 2021 вона складе – 5 003 гривень;

в 2022 – 5290 гривень.

Важливо Мінімальна зарплата у 2020 році в Україні та на які виплати вона впливає

У травня ряд депутатів запропонував підвищити мінімальну зарплату з 1 липня 2020 року до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з липня – 5238 гривень, а з жовтня – 5359 гривень. Водночас зростатиме і мінімальна зарплата в погодинному розмірі у 2020 році: з 1 липня – 31,39 гривні, з 1 жовтня – 32,11 гривні. Однак прийняття цього законопроєкту потребуватиме більш як 2 мільярди гривень щомісячно.

Відповідно до держбюджету, у 2020 році прожитковий мінімум на 1 особу на місяць становить: з 1 січня 2020 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.