Мінімізує бюрократію: Рада схвалила важливий закон про адміністративну процедуру

Народні депутати підтримали закон про адміністративну процедуру. У "Слузі народу" наголосили, що цей документ відкриває нову сторінку для відносин держави, громадян та бізнесу.

Відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому підтримав 291 нардеп. Проти висловився лише 1 політик, а утрималися від голосування – 22.

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Ініціатором законопроєкту є прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вказаний як головний. Законопроєкт надійшов у Раду ще в травні 2020 року. Через 2 місяці його ухвалили у першому читанні. Відтоді народні обранці розглядали правки до документа.

Що варто знати про законопроєкт

У пояснювальній записці автори законопроєкту наголосили, що адміністративне законодавство України потребує радикального оновлення. Мовляв, вкрай важливо чітко регламентувати процедурний аспект відносин громадян з владою. "За таких умов державний службовець чи службовець органу місцевого самоврядування діє не свавільно, а керуючись чітко встановленим порядком", – мовиться там.

Як пояснив у своєму телеграм-каналі "слуга народу" Данило Гетманцев, цей законопроєкт є частиною реформи державного управління. Він дасть можливість запровадити чіткий алгоритм надання адміністративних послуг, який мінімізує бюрократію й значно спростить доступ до їх отримання.

Відтепер органи публічної влади зобов'язані у своїх рішеннях надавати детальну правову оцінку фактів, які, на думку його представників, призвели до ухвалення саме такого рішення.

Повний допис Гетманцева у телеграм-каналі:

Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3475 "Про адміністративну процедуру" який є частиною реформи державного управління. Він передбачає запровадження чіткого і зрозумілого алгоритму надання адміністративних послуг, який мінімізує бюрократію та значно спростить доступ до їх отримання. Окремо хочу подякувати колегам за підтримку моєї правки №436, яка встановлює обов'язок для органів публічної влади у своїх рішеннях надавати детальну правову оцінку тих фактів, які на думку органу призвели до прийняття саме такого рішення. Переконаний, що з прийняттям законопроєкту в нашій державі відкриється нова сторінка у відносинах держави, громадян та бізнесу.