Мінінфраструктури закликає громадян виявляти ворожі мітки на Укрзалізниці та знешкоджувати їх

Як повідомили в Міністерстві інфраструктури України, російські загарбники та їхня "5 колона" в Україні почали позначати об'єкти Укрзалізниці. Їхні мітки виглядають так, як на фото.

За даними відомства, силами дорожників та всіх українців за останні дві доби вдалося знищити безліч ворожих міток на дорогах.

Міністерство просить звертати увагу на об'єкти Укрзалізниці, де теж фіксують появу таких знаків.

Подібні позначки слід видаляти і повідомляти про них правоохоронні органи.

Для цього Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на об'єктах інфраструктури.

Можна сфотографувати точки, і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps: https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку.

До бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників.