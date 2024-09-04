Арахамія анонсував створення нової інституції – Міністерства повернення українців

У середу, 4 вересня, стало відомо, що в Уряді планується створення нової інституції. Йдеться про Міністерство повернення українців.

Про це повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Міністерство повернення українців

Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити,

– пише Арахамія.

Під час пресконференції 27 серпня Володимир Зеленський зазначив, що наразі за кордоном перебуває 7,5 мільйонів українців. Тоді ж він анонсував, що Україна планує створити профільне "Міністерство єдності" для їх повернення додому. Один із напрямів, яким буде займатися відомство – дати цим громадянам роботу в Україні.

Президент зазначив, що є люди, які бачать своє життя за кордоном з тих чи інших обставин. Він переконаний, що з такими людьми треба працювати, допомагати – важливо не втрати ланцюг між Україною та українцями. За словами Зеленського, нова структура має забезпечити достатню силу глобальної української єдності