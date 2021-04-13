Міністр фінансів Марченко причетний до корупційних схем, – Саакашвілі

Глава виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі звинуватив міністра фінансів Сергія Марченка в причетності до корупційних схем на митниці і в податкових органах.

Про це Саакашвілі заявив під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Чи може бути, щоб ми два роки говорили або рік останній, поки він працює, що у нас крадуться стільки мільярдів, і ця людина працювала ще міністром фінансів. Поясніть мені це чудо. Яким чином ця людина, яка ані розмовляти ні вміє, ніколи ніхто розумної речі від неї не чув, жодної позитивної ідеї від неї не чув, всі починання вона блокує, і плюс він і все її міністерство повністю пов'язано з системою корупції, продовжує працювати міністром фінансів. Хто в цій країні задоволений ним, крім кланів, які роблять гроші на цій системі?", – заявив Саакашвілі.

Це вже не перший випад глави виконавчого комітету реформ на адресу чинного міністра фінансів. Раніше він звинувачував Марченка в поверненні на одеську митницю "схем Януковича". "Я запитав міністра, чому після призначення нового глави митниці наступного дня всюди масово були призначені начальниками люди, всім відомі як підопічні головного митного мафіозі часів Калетника і Насірова, Романенко. На що міністр відповів, що взагалі не знає, хто такий цей Романенко. Тобто прикинувся дурником", – говорив політик восени минулого року.

До цього Саакашвілі стверджував, що Марченко погрожує уряду відставкою, якщо не буде призначений потрібний йому глава митниці.

"Ми реально рухаємося до повного колапсу і прірви масштабу першої половини 90-х років... Я б на місці президента Зеленського однозначно звільнив би всіх цих міністрів. Звичайно, звільнив би. Я не розумію, чому він терпить міністрів, зокрема оцього міністра, який зараз стоїть біля мікрофона (міністра фінансів Марченко - ред.). На митниці призначили один клан, тепер змінили главу митниці – знову призначають йому заступників: кожен день – представник конкретного клану", – говорив Саакашвілі під час іншого ток-шоу в листопаді 2020 року.

Саакашвілі про Марченка: дивіться відео