З часів гіперінфляції люди часто орієнтуються на курс долара. Останнім часом він підвищується. Проте це пов'язано з сезонними коливаннями й немає підстав для паніки.

Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. І додав, що коливання курсу гривні має бути мінімальним.

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За його словами, нинішній ріст долара не пов'язаний з фундаментальними чинниками. А макроекономічних підстав для девальвації гривні немає.

Те, що зараз відбувається – це сезонні коливання і НБУ має достатньо засобів та резервів, щоб врегулювати ситуацію. Вона має тимчасовий характер,

– зазначив Марченко.

Чи варто перейматись через коливання долара?

Як зазначив міністр фінансів, враховуючи те, що через пандемію був закритий імпорт на 2 – 3 місяці, зовнішньоторговельне сальдо врегулювалось і баланс вирівнявся.

Довідка. Сальдо – це різниця між надходженнями й витратами за певний проміжок часу.

То того ж, як наголосив Марченко, на ситуацію значно вплинув й туризм. І він не здивується, якщо курс з наступного тижня піде в іншому напрямку і почне знижуватись.

"Цього року українці залишились вдома і не вивезли валюту з України за кордон. Тобто, гривня буде стабільною, а волатильність (мінливість – 24 канал) буде мінімальною", – підсумував Марченко.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу