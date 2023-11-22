Міністр юстиції назвав варіанти "розмороження" підсанкційних надр

Відновлення роботи підсанкційних підприємств знову стало приводом дискусії між представниками менеджменту гірничих активів та влади. Важливо прискорити розробку механізму розблокування "проблемних" активів.

Про це на круглому столі щодо перезапуску українських надр зазначив засновник інформагенції NADRA.info Володимир Бойко. Також він запропонував допомогу експертної спільноти.

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Нормативне врегулювання ситуації не потребує тривалого аналізу

На таку пропозицію Володимира Бойка відреагував Міністр юстиції Денис Малюська. У коментарі він підкреслив – нормативне врегулювання ситуації навіть не потребує тривалого і глибокого аналізу.

І так зрозуміло, що це зміна (уточнення) рішення РНБОУ або коригування на рівні закону. Будь-який варіант підійде",

– написав міністр.

Раніше щодо розробки алгоритму поновлення роботи гірничих активів експерти вже звертались із запитом до Ради нацбезпеки. Зокрема восени, коментуючи це питання, заступник Керівника Офісу Президента Ростислав Шурма повідомив, що в ОП вже шукають шляхи розв'язання проблеми.

Зазначимо, санкційна політика держави обернулась припиненням роботи й можливим закриттям низки гірничих підприємств. Активно ці процеси стартували навесні 2023 року. Чинні регламенти обмежень дії ліцензій блокують виробничу діяльність з закономірними наслідками, як-то можливі звільнення, неможливість сплати податків і утримання активу в робочому стані. Тож перед теоретичною націоналізацією чи продажем підприємства ризикують стати непридатними для відновлення видобутку.