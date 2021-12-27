Міністр закликав іспанців їсти менше м'яса: до чого тут зміна клімату

Влада Іспанії закликає своїх громадян їсти менше м'ясних продуктів. Це допоможе сповільнити кліматичні зміни та зменшити наслідки цього явища.

Таку заяву зробив міністр з питань захисту споживачів Іспанії Альберто Гарсон.

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Міністр зазначив, що це може зіграти ключову роль у тому, щоб сповільнити зміни клімату та його негативні наслідки для Іспанії.

Люди знають про те, яку роль у зміні клімату відіграють парникові гази, але здебільшого пов'язують це з викидами автомобілів. Лише нещодавно заговорили про вплив промислового тваринництва задля м'яса, особливо яловичини,

– зазначив Гарсон.

Він додав, що в Іспанії це питання замовчується більше, ніж в інших країнах. За словами Гарсона, Іспанія, з огляду на свої географічні особливості, є дуже вразливою до наслідків змін клімату, і продовження чинних тенденцій загрожує втратою багатьох туристичних принад, які зараз дозволяють Іспанії бути популярним місцем відпочинку та за які її люблять самі іспанці.

Не мовиться про абсолютну відмову від м'яса

Міністр зазначив, що не має на увазі зовсім відмовлятися від м'яса, але принаймні зменшити споживання і купувати дорожчу, але якісну фермерську продукцію.

Як відреагували на слова міністра

Іспанці в середньому споживають кілограм м'яса на тиждень, хоча рекомендована органами охорони здоров'я норма – 200 – 500 грамів, і що Іспанія на першому місці у ЄС за споживанням м'яса. За рік його виробляють в країні 7,6 мільйона тонн.

Попри те, що це питання є дійсно важливим, у публічній дискусії слова міністра розкритикували. Він, захищаючись, заявив, що чекав такої реакції, але хтось має говорити про це.

Інші країни, як Німеччина, Британія, Франція, суттєво нас випередили в цьому питанні. Це вперше хтось в уряді Іспанії заговорив про те, про що науковці кажуть вже давно,

– сказав Гарсон.

Що кажуть науковці

Те, що люди їдять, має прямий вплив на нашу планету та зміни клімату. Про це кажуть фахівці у доповіді Міжурядової панелі з питань зміни клімату ООН. Над дослідженням упродовж двох років працювали 107 експертів з усього світу. Вони пояснюють, що саме діяльність людини вплинула на зміни клімату на Землі.

Головний рушій цих змін – харчова галузь, насамперед тваринництво та вирощування рису, які спричиняють величезні викиди метану в атмосферу та азоту в ґрунти. Експерти ООН зазначають: третину їжі у світі викидають. І це при тому, що людей, які недоїдають, у світі понад 821 мільйон.

Відходи від виробництва їжі мають значний вплив на довкілля: вони становлять, за різними оцінками, від 10% до 25% світових викидів парникових газів. При чому більша частина з них припадає на м'ясо. Це не означає, що всі мають стати вегетаріанцями, однак скорочення кількості м'яса у щоденному раціоні допоможе призупинити зміни клімату.

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