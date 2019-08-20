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      Міністр оборони призначив додаткові премії військовим до Дня Незалежності: хто скільки отримає

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      Степан Полторак
      Степан Полторак / LIGA.net

      Додаткові виплати отримають військовослужбовці ООС, курсанти та строковики. Премії видадуть до 28-ої річниці незалежності України.

      Солдати, що боронили Україну та брали участь в Операції об'єднаних сил, отримають по 2 тисячі гривень. Курсанти та строковики отримають по 1 тисячі гривень, пише Міністр оборони Степан Полторак у Facebook.

      До теми: На День Незалежності у Києві буде два марші – за участю ветеранів і влади

      Зазначимо, що Кабінет Міністрів до свята призначив соціальні виплати сім'ям загиблих учасників АТО і постраждалим бійцям, зокрема:

      • сім'ї 11 загиблих воїнів отримають 13 мільйонів гривень;
      • 11 бійців, які отримали інвалідність на фронті, отримають 5,6 мільйона гривень.

      Також виплати військовим призначили в Київській міській державній адміністрації:

      • По 500 гривень отримають: сім'ї осіб, що загинули під час Революції Гідності; сім'ї людей, що брали участь та загинули в АТО; батьки та матері солдат, що загинули під час строкової служби.
      • Близько 300 гривень отримають активісти, що отримали ушкодження під час Революції Гідності та воїни АТО.

      Раніше в Києві пройшла репетиція військових до Дня Незалежності України. На репетиції були присутні близько 100 учасників. Вони узгодили план дій та вишикувалися в імпровізовану колону, яка 24 серпня рушить до Майдану Незалежності.

      Дивіться відео: репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності

      Як в україні готуються до дня незалежності:

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      Теги: Новини України Новини політики День Незалежності Степан Полторак Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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