Міністр оборони призначив додаткові премії військовим до Дня Незалежності: хто скільки отримає
Додаткові виплати отримають військовослужбовці ООС, курсанти та строковики. Премії видадуть до 28-ої річниці незалежності України.
Солдати, що боронили Україну та брали участь в Операції об'єднаних сил, отримають по 2 тисячі гривень. Курсанти та строковики отримають по 1 тисячі гривень, пише Міністр оборони Степан Полторак у Facebook.
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Зазначимо, що Кабінет Міністрів до свята призначив соціальні виплати сім'ям загиблих учасників АТО і постраждалим бійцям, зокрема:
- сім'ї 11 загиблих воїнів отримають 13 мільйонів гривень;
- 11 бійців, які отримали інвалідність на фронті, отримають 5,6 мільйона гривень.
Також виплати військовим призначили в Київській міській державній адміністрації:
- По 500 гривень отримають: сім'ї осіб, що загинули під час Революції Гідності; сім'ї людей, що брали участь та загинули в АТО; батьки та матері солдат, що загинули під час строкової служби.
- Близько 300 гривень отримають активісти, що отримали ушкодження під час Революції Гідності та воїни АТО.
Раніше в Києві пройшла репетиція військових до Дня Незалежності України. На репетиції були присутні близько 100 учасників. Вони узгодили план дій та вишикувалися в імпровізовану колону, яка 24 серпня рушить до Майдану Незалежності.
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