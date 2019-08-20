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      Министр обороны назначил дополнительные премии военным ко Дню Независимости: кто сколько получит

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      Степан Полторак
      Степан Полторак / LIGA.net

      Дополнительные выплаты получат военнослужащие ООС, курсанты и срочники. Премии выдадут к 28-й годовщине независимости Украины.

      Солдаты, защищавшие Украину и участвовавшие в Операции объединенных сил, получат по 2 тысячи гривен. Курсанты и срочники получат по 1 тысяче гривен, пишет Министр обороны Степан Полторак в Facebook.

      К теме: На День Независимости в Киеве будет два марша – с участием ветеранов и власти

      Отметим, что Кабинет Министров к празднику назначил социальные выплаты семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам, в частности:

      • семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;
      • 11 бойцов, получивших инвалидность на фронте, получат 5,6 миллиона гривен.

      Также выплаты военным назначили в Киевской городской государственной администрации:

      • По 500 гривен получат: семьи лиц, погибших во время Революции достоинства; семьи людей, участвовавших и погибших в АТО; родители и матери солдат, погибших во время срочной службы.
      • Около 300 гривен получат активисты, получившие травмі во время Революции Достоинства и воины АТО.

      Ранее в Киеве прошла репетиция военных ко Дню Независимости Украины. На репетиции присутствовали около 100 участников. Они согласовали план действий и выстроились в импровизированную колонну, которая 24 августа двинется к Майдану Независимости.

      Смотрите видео: репетиция Марша защитников ко Дню Независимости

      КАК В УКРАИНЕ ГОТОВЯТСЯ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ:

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      Теги: Новости политики Новости Украины День Независимости Міністерство оборони України Операция Объединенных сил Степан Полторак
      Источник: 24 канал
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