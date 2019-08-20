Министр обороны назначил дополнительные премии военным ко Дню Независимости: кто сколько получит
Дополнительные выплаты получат военнослужащие ООС, курсанты и срочники. Премии выдадут к 28-й годовщине независимости Украины.
Солдаты, защищавшие Украину и участвовавшие в Операции объединенных сил, получат по 2 тысячи гривен. Курсанты и срочники получат по 1 тысяче гривен, пишет Министр обороны Степан Полторак в Facebook.
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Отметим, что Кабинет Министров к празднику назначил социальные выплаты семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам, в частности:
- семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;
- 11 бойцов, получивших инвалидность на фронте, получат 5,6 миллиона гривен.
Также выплаты военным назначили в Киевской городской государственной администрации:
- По 500 гривен получат: семьи лиц, погибших во время Революции достоинства; семьи людей, участвовавших и погибших в АТО; родители и матери солдат, погибших во время срочной службы.
- Около 300 гривен получат активисты, получившие травмі во время Революции Достоинства и воины АТО.
Ранее в Киеве прошла репетиция военных ко Дню Независимости Украины. На репетиции присутствовали около 100 участников. Они согласовали план действий и выстроились в импровизированную колонну, которая 24 августа двинется к Майдану Независимости.
Смотрите видео: репетиция Марша защитников ко Дню Независимости
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