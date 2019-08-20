Министр обороны назначил дополнительные премии военным ко Дню Независимости: кто сколько получит

Дополнительные выплаты получат военнослужащие ООС, курсанты и срочники. Премии выдадут к 28-й годовщине независимости Украины.

Солдаты, защищавшие Украину и участвовавшие в Операции объединенных сил, получат по 2 тысячи гривен. Курсанты и срочники получат по 1 тысяче гривен, пишет Министр обороны Степан Полторак в Facebook.

К теме: На День Независимости в Киеве будет два марша – с участием ветеранов и власти

Отметим, что Кабинет Министров к празднику назначил социальные выплаты семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам, в частности:

семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен ;

; 11 бойцов, получивших инвалидность на фронте, получат 5,6 миллиона гривен.

Также выплаты военным назначили в Киевской городской государственной администрации:

По 500 гривен получат: семьи лиц, погибших во время Революции достоинства; семьи людей, участвовавших и погибших в АТО; родители и матери солдат, погибших во время срочной службы.

получат: семьи лиц, погибших во время Революции достоинства; семьи людей, участвовавших и погибших в АТО; родители и матери солдат, погибших во время срочной службы. Около 300 гривен получат активисты, получившие травмі во время Революции Достоинства и воины АТО.

Ранее в Киеве прошла репетиция военных ко Дню Независимости Украины. На репетиции присутствовали около 100 участников. Они согласовали план действий и выстроились в импровизированную колонну, которая 24 августа двинется к Майдану Независимости.

Смотрите видео: репетиция Марша защитников ко Дню Независимости

КАК В УКРАИНЕ ГОТОВЯТСЯ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ: