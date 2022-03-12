Мінкульт просить країни НАТО, щоб закрили небо над нами

Україна з початку війни просить НАТО допомогти і закрити небо. Тепер прохання підсилило також Міністерство культури України.

У зверненні Мінкульт перерахував усі звірства, які вчинила Росія в Україні з початку війни. Звернули увагу на те, що окупанти бомблять мирні міста, гинуть цивільні люди, серед яких також діти.

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Ми, громадяни України, які належимо до різних етнічних і релігійних спільнот, іноземці, які мешкають в Україні, закликаємо держав-членів НАТО та всіх союзників України невідкладно вжити всіх можливих заходів для безпеки українського неба,

– мовиться в проханні.

Мінкульт наголошує, що це потрібно аби захистити людські життя, об'єкти життєзабезпечення та культурну спадщину України від масового знищення російськими бомбардуваннями.

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