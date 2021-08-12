На мапі вказані місце, час, дата та розгорнута інформація про подію. Області позначені у формі квітки, яка є символом свята цього року.

Важливо Як українці святкували Дні Незалежності в попередні роки: яскрава фотопідбірка

Мапа має зручний функціонал пошуку за локацією та датою. Побачити інтерактивну карту можна за посиланням.

Такий проєкт створений для зручності зацікавлених у заходах: користувач може на цифровій мапі переглянути всю інформацію про події в конкретному місці та спланувати їхнє відвідування,

– мовиться у повідомленні Мінкульту.

Як Україна святкуватиме День Незалежності

Урочистості відбуватимуться у кожному куточку країни. Святкування цього року триватиме 3 дні. Усі заходи будуть об'єднані гаслом "Ти у мене єдина".

22 серпня вручатимуть відзнаки "Національна легенда України". Українці отримають її за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Батьківщини.

23 серпня запланований перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому вже підтвердили 38 держав.

Найбільше подій, звичайно, відбудеться саме 24 серпня. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, у Чорному морі пройде військовий парад. Ввечері на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

У Міністерстві фінансів розповіли, що на святкування виділили 5,4 мільярда гривень. Ці гроші передбачають не лише витрати на урочистості, а й модернізацію інфраструктури.