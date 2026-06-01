Збитки на мільйони: за понад 2 роки у Міноборони Британії "зникли" тисячі ноутбуків і техніки

Міністерство оборони Великої Британії за понад 2 останні роки втратило або стало жертвою крадіжок більш ніж тисячі службових пристроїв. Загальна вартість завданих збитків може перевищувати 1,6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Sky News.

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Яких втрат зазнало відомство?

гідно з інформацією, наданою відомством у відповідь на запит на підставі Закону про свободу інформації, у період із січня 2024 року до березня 2026 року зникли 545 ноутбуків і планшетів, а також 744 мобільних телефонів.

У відомстві повідомили, що жоден із втрачених пристроїв не вдалося повернути. Загалом 132 ноутбуки та планшети, а також 36 телефонів були викрадені, тоді як решта техніки, попередньо, була загублена співробітниками.

За підрахунками Міністерства оборони Великої Британії, вартість заміни усіх втрачених або викрадених пристроїв становить орієнтовно 1 634 944 фунти, що, якщо порівнювати, еквівалентно близько 92 мільйонів гривень.

Видання зауважує, що оприлюднені дані з'явилися на тлі дискусій стосовно фінансування оборонного сектору. Sky News повідомляє, що керівництво оборонного відомства країни наполягає на збільшенні видатків.

Водночас Міністерство фінансів Великої Британії прагне стримувати додаткові витрати та посилює вимоги до ефективного використання бюджетних коштів. Міністра оборони Джона Гілі закликають "взяти ситуацію в руки".

Кожен фунт має значення, коли на кону стоїть наша національна безпека, а урядовий план інвестицій в оборону досі не діє, проте Міністерство оборони витрачає гроші через елементарну некомпетентність,

– вважає речник Ліберально-демократичної партії Великої Британії з питань оборони Джеймс Макклірі.

До речі, раніше The Telegraph повідомляло, що 5 атомних підводних човнів країни класу Astute перебувають у портах через технічні несправності та обслуговування, що може підірвати можливості Великої Британії в обороні.