У Міноборони надали уточнення щодо роботи Резерв+ найближчими днями

У Міністерстві оборони уточнили графік роботи застосунку Резерв+ під час запланованих технічних робіт. Користувачів закликали заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа, щоб уникнути можливих незручностей.

Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Як працюватиме Резерв+ під час проведення технічних робіт?

У Міністерстві оборони України уточнили, що застосунок Резерв+ працюватиме у звичайному режимі, попри заплановані технічні роботи. Короткострокові перебої в роботі сервісів можливі лише в нічний час з 18 до 22 липня і триватимуть приблизно 1 – 2 години.

У відомстві пояснили, що для уникнення можливих незручностей користувачам варто заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Вона може знадобитися для підтвердження військово-облікового статусу, якщо застосунок тимчасово буде недоступний.

Щоб завантажити документ, необхідно на головному екрані застосунку натиснути кнопку "+" та обрати пункт "Завантажити PDF".

Нагадаємо, під час роботи Михайла Федорова на посаді міністра оборони в Україні запровадили нову систему контрактної служби через застосунок Резерв+. Користувачі можуть самостійно обирати вакансії, подавати заявку онлайн та проходити рекрутинг без примусової мобілізації.

Нові контракти передбачають чіткі терміни служби та гарантовану відстрочку після її завершення. Доступні три основні формати: піхотно-штурмовий (14 місяців), бойовий (24 місяці) та базовий для тилових посад (12 місяців). Після подання заявки в застосунку з кандидатом зв'язується рекрутер, проводить співбесіду, а за успішного відбору контракт можна укласти онлайн. За даними Міноборони, через Резерв+ вже понад 2 тисячі людей подали заявки на нові контракти.