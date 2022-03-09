У Міноборони створили пам'ятку для людей, які хочуть евакуюватися

Через напад Росії на Україну люди намагаються евакуюватися з міст, де тривають бойові дії. Збройні сили України інформують, коли є можливість безпечно виїхати.

У Міноборони зазначили, що евакуацію проводять обласні військово-цивільні адміністрації. Також до них долучається Червоний Хрест, поліція, Рятувальники та місцева влада.

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Про маршрут повідомляють ЗСУ. Якщо це можливо, то вони забезпечують режим припинення вогню.



Що потрібно знати про евакуацію / Зображення Міноборони



Початок евакуації / Зображення Міноборони



Що робити, коли немає зв'язку / Зображення Міноборони



Якщо вам потрібна допомога / Зображення Міноборони

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