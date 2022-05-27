Ракета, яку збили над Чернівецькою областю 26 травня, була випущена з території Росії. Про це Мотузяник розповів під час брифінгу 27 травня, повідомляє 24 канал.

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Ракету по Буковині росіяни випустили з дальніх стратегічних бомбардувальників. Як пояснив Мотузяник, вони можуть завдавати удари без заходу в повітряний простір України.

Минулої доби ворог пускав ракети з Росії, а не з Чорного моря

На запитання журналіста чи були в ці дні обстріли з Чорного моря і звідки летіла ракета на Чернівці, Олександр Мотузняк відповів, що за минулу добу у Міноборони не спостерігали удари з Чорноморської операційної зони крилатими ракетами морського базування.

Були удари з дальніх стратегічних бомбардувальників Російської Федерації. Вони можуть завдавати ударів з території своєї держави, без заходу в повітряний простір України,

– пояснив він.