У Міноборони відреагували на кофлікт з ТЦК у Львові

8 липня у Львові стався масштабний конфлікт за участі військових ТЦК та цивільних осіб. На Сихові сотні людей заблокували рух і перекинули авто.

На цей інцидент відреагували у Міністерстві оборони.

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Що кажуть у Міноборони про конфлікт з ТЦК у Львові?

У Міноборони зазначили, що напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, як і будь-які інші напади на представників Сил оборони.

"Позиція Міноборони послідовна – перед законом рівні всі", – йдеться у заяві.

Міністерство додало, що відповідальність має наставати у будь-якому з випадків насильства та агресії.

Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває,

– зазначили у відомстві.

Наразі Міноборони очікує від правоохоронних органів належної оцінки ситуації, що сталася у Львові і закликає правопорушників ідентифікувати та притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, що конфлікт стався увечері 8 липня. Очевидці та місцеві телеграм-канали стверджують, що він розпочався після того, як військовослужбовці ТЦК нібито затримали двох молодих чоловіків.

Одного з них нібито відвезли до районного центру комплектування, тоді як іншого, 20-річного, залишили в службовому автомобілі.

Після цього на місці події почали збиратися місцеві. Вони вигукували "Ганьба" та пошкодили авто, зокрема прокололи шини, зняли передній бампер. Частина людей намагалася перекинути транспортний засіб.