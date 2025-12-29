Трекінг шляху на кожному кроці: Міноборони запускає повний контроль за мобілізованими
- Міноборони України запускає систему "Чекін мобілізованого" для трекінгу шляху військовозобов’язаних на кожному кроці.
- Ініціатива включає електронні документи та фіксацію дій, що дозволить виявляти аномалії із самовільним залишенням частини.
У Міністерстві оборони вводять систему "Чекін мобілізованого" та трекінг шляху військовозобов’язаного на кожному кроці. Це дозволить фіксувати аномалії із самовільним залишенням частини.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву керівника Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олега Берестового на Digital Defence Forum у Києві.
Що відомо про нову ініціативу Міноборони?
За словами Олега Берестового, першим етапом програми стане електронний військово-обліковий документ у системі Резерв+. За його словами, реєстр "Оберіг" відображатиме, хто і коли сканував QR-код документа та які дії виконувалися із військовозобов'язаним, що дозволить захистити права сторін.
Наступний крок – це нова ініціатива разом з департаментом мобілізації про "Чекін мобілізованого" і трекінг шляху військовозобов’язаного на кожному кроці,
– каже очільник Головного управління інформаційних технологій Міноборони.
Ініціатива включатиме електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), електронний висновок ВЛК, формування поіменного списку мобілізованих для відправки до навчального центру, передачу даних із "Оберегу" до системи "Імпульс" під час прибуття до центру та фіксацію прибуття до військової частини з трекінгом усіх дій із військовослужбовцем.
Берестовий наголосив, що це дозволить фіксувати аномалії із самовільним залишенням частини, щоб мати інструменти і підхід, заснований на даних, для попередження або унеможливлення таких випадків.
Останні новини про мобілізацію: що відомо?
Нагадаємо, з початку 2026 року процедуру оформлення відстрочки від служби спростять, дозволивши подавати заявку через застосунок Резерв+ або в ЦНАПі.
Окремо закон передбачає відстрочку з огляду на сімейні обставини для багатодітних батьків, прийомних і самотніх батьків, а також для чоловіків, які виховують дитину з інвалідністю.
Крім того, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, що передбачає створення нових селищних ТЦК, наділених статусом юридичної особи та управлінськими повноваженнями.