Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в новых многоэтажках

Минрегион хочет усилить требования к безопасности строящегося многоэтажного жилья. И, в частности, в обновленном ДБН "Газоснабжение" предлагается норма, согласно которой при строительстве многоэтажного жилья запрещается проектирование газовых бытовых теплогенераторов в квартирах.

Как вы относитесь к размещению газовой отопительной техники в квартирах многоэтажек?

Их использование в быту всегда несет опасность. Нарушения в установке или эксплуатации отопительного оборудования входит в тройку наиболее распространенных причин бытовых пожаров в домах. Особенно – газовой бытовой техники, неисправность или неправильное использование которой может приводить к еще более опасным последствиям из-за взрывоопасности. Если это еще и многоэтажный дом – то риску подвергаются достаточно большое количество людей.

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Додо недавнего времени в строительных нормах не была определена возможность размещения таких таких приборов в квартирах, то есть, иными словами, никаких ограничений на установку такого оборудования не было.

Что предлагается?

Согласно изменениям в ДБН "Газоснабжение", при проектировании жилых зданий НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещение бытовых газовых теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания.

Установка газовых теплогенераторов суммарной тепловой мощностью до 30 кВт для обеспечения отопления и горячего водоснабжения ДОПУСКАЕТСЯ только при проектировании индивидуальных жилых домов и многоквартирных жилых домов этажностью не более 3 этажей.

В этом случае разрешается их предусматривать в помещениях кухни высотой не менее 2,2 м с наличием естественного освещения (независимо от наличия плиты). При этом размер кухни при применении теплогенераторов с закрытой камерой сгорания должен быть не менее 8 м3 – для газовой плиты с 2-мя горелками, 12 м3 – с 3-мя горелками, 15 м3 – с 4-мя горелками; с открытой камерой сгорания – соответственно на 6 м3 больше; площадь приточного устройства должна составлять не менее 0,025 м2. В таких кухнях, объединенных с жилыми комнатами, допускается установка теплогенераторов только с закрытой камерой сгорания.

Этот ДБН уже утвержден и вступит в действие через 3 месяца после его официального опубликования.

Государственные строительные нормы (ДБН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

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