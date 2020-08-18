У Мінську приземлився літак ФСБ Росії, – ЗМІ
Пізно ввечері 18 серпня у Мінську приземлився літак ТУ-214 ВПУ, який належить до спеціального льотного загону "Росія". Повітряне судно прибуло з Москви. За інформацією ЗМІ, цим літаком користується очільник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков.
Цим літаком Бортніков літав до Вашингтона
Про те, що до Мінська міг би прибути саме Бортніков, інформує "Новая газета" з посиланням на дані Flightradar.
До теми Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео
У лютому 2015 році саме на цьому літаку Бортніков прилетів до Вашингтона.
Раніше Путін пообіцяв Лукашенку підтримку
Зазначимо, що з початку протестів у Білорусі президент Олександр Лукашенко щонайменше тричі зідзвонювався з главою Кремля Володимиром Путіним. Російський президент пообіцяв Лукашенку "всебічну підтримку" для забезпечення безпеки в державі.
Головне про події в Білорусі
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень загинули щонайменше троє людей, понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.