Пізно ввечері 18 серпня у Мінську приземлився літак ТУ-214 ВПУ, який належить до спеціального льотного загону "Росія". Повітряне судно прибуло з Москви. За інформацією ЗМІ, цим літаком користується очільник Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков.

Цим літаком Бортніков літав до Вашингтона

Про те, що до Мінська міг би прибути саме Бортніков, інформує "Новая газета" з посиланням на дані Flightradar.

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У лютому 2015 році саме на цьому літаку Бортніков прилетів до Вашингтона.

Зверніть увагу! У 2013 році цей літак був спеціально побудований на замовлення ФСБ Росії.

Раніше Путін пообіцяв Лукашенку підтримку

Зазначимо, що з початку протестів у Білорусі президент Олександр Лукашенко щонайменше тричі зідзвонювався з главою Кремля Володимиром Путіним. Російський президент пообіцяв Лукашенку "всебічну підтримку" для забезпечення безпеки в державі.

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