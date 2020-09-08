У Мінську за загадкових обставин загинув хлопець: на тілі є побої, але слідчі їх "не бачать"
У Мінську знайшли мертвим 25-річного Олексія Демидова. Родичі побачили на його тілі численні сліди побоїв, але медики кажуть про "отруєння невідомою речовиною", а слідчі "видимих пошкоджень" на загиблому не помітили.
Хлопець, якого знайшли мертвим у Мінську за загадкових обставин, був футбольним фанатом і начебто не брав участь у протестах. Деталі розповіли у виданні "Наша Ніва".
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Що відомо про дивні обставини навколо знайденого у Мінську мертвого хлопця
- 4 вересня Демидов вийшов на роботу (працював на автомийці), ввечері ще розмовляв з мамою телефоном.
- Вранці 5 вересня тіло хлопця знайшли на околиці мікрорайону Серебрянка у Мінську.
- Однак хлопець жив геть в іншому районі, а всі його родичі кажуть, що у Серебрянці хлопцю геть нічого було робити.
- У морзі батькам не показали тіло сина, а тільки обличчя. Однак і там були помітні травми – "гематоми, на підборідді наче вирвані шматки шкіри".
- Вдома, коли тіло забрали для поховання, рідні хлопця побачили більше: "Нога перекручена, наче зламана, пальці збиті, кісточки збиті на руках, брудний одяг".
- Однак у попередньому свідоцтві про смерть написали, що причиною смерті стало отруєння невідомою речовиною.
- Була підозра щодо побиття ОМОНом, але на тілі хлопця не побачили слідів кайданків чи побоїв кийком. Демидов був фанатом "Динамо", боксував, але в протестах начебто участі не брав.
- Дивно й те, що зникли речі загиблого: "У морзі говорили, що вони в міліції, в міліції – що в морзі".
- А раптом у білоруському Слідкомі повідомили, що тіло хлопця знайшли "без видимих пошкоджень", а смерть "не має кримінального характеру".
- 7 вересня хлопця поховали. Родичі його досі не розуміють, що сталося та чому навколо стільки дивних обставин.
Хлопець у Мінську загинув за загадкових обставин / Фото nashaniva.by
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