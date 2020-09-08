У Мінську знайшли мертвим 25-річного Олексія Демидова. Родичі побачили на його тілі численні сліди побоїв, але медики кажуть про "отруєння невідомою речовиною", а слідчі "видимих пошкоджень" на загиблому не помітили.

Хлопець, якого знайшли мертвим у Мінську за загадкових обставин, був футбольним фанатом і начебто не брав участь у протестах. Деталі розповіли у виданні "Наша Ніва".

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Що відомо про дивні обставини навколо знайденого у Мінську мертвого хлопця

4 вересня Демидов вийшов на роботу (працював на автомийці), ввечері ще розмовляв з мамою телефоном.

Вранці 5 вересня тіло хлопця знайшли на околиці мікрорайону Серебрянка у Мінську.

Однак хлопець жив геть в іншому районі, а всі його родичі кажуть, що у Серебрянці хлопцю геть нічого було робити.

У морзі батькам не показали тіло сина, а тільки обличчя. Однак і там були помітні травми – " гематоми, на підборідді наче вирвані шматки шкіри".

Вдома, коли тіло забрали для поховання, рідні хлопця побачили більше: "Нога перекручена, наче зламана, пальці збиті, кісточки збиті на руках, брудний одяг".

Однак у попередньому свідоцтві про смерть написали, що причиною смерті стало отруєння невідомою речовиною.

невідомою речовиною. Була підозра щодо побиття ОМОНом, але на тілі хлопця не побачили слідів кайданків чи побоїв кийком. Демидов був фанатом "Динамо", боксував, але в протестах начебто участі не брав.

Дивно й те, що зникли речі загиблого: "У морзі говорили, що вони в міліції, в міліції – що в морзі".

А раптом у білоруському Слідкомі повідомили, що тіло хлопця знайшли "без видимих пошкоджень", а смерть "не має кримінального характеру".

а смерть "не має кримінального характеру". 7 вересня хлопця поховали. Родичі його досі не розуміють, що сталося та чому навколо стільки дивних обставин.



Хлопець у Мінську загинув за загадкових обставин / Фото nashaniva.by

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