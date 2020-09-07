Після відносного затишшя білоруська влада знову повертається до тактики викрадення та залякування. Що стало причиною цьому – читайте далі.

Можливо, спочатку влада очікувала, що люди налякаються жорстких розгонів. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Зміцер Лукашук – редактор ефіру "Європейського радіо" з Мінська.

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"Потім вирішили поспостерігати. Мовляв, походять тиждень по вулицях, покричать, їм це набридне і поїдуть картоплю копати на дачі. Все одно це не спрацювало. Почався новий етап залякування. Бо влада не знає, що робити, як втихомирити людей", – пояснив Лукашук.

Лукашенко відчайдушно намагається взяти ситуацію в країні під контроль. Невідомо, чого чекати від його візиту до РФ. До того ж, в Білорусі з'явилися, як свого часу в Україні, тітушки,

– додав журналіст.

"Хто ці люди – незрозміло, але діють вони дуже набахно. Зокрема – розбивають вітрини у кав'ярнях. В нас вже навіть сумно жартують про те, що коли в США протестувальники б'ють вітрини, то в Білорусі цим займаються силовики", – зазначив Лукашук.

Про медоти Лукашенка

За його словами, від початку виборчої кампанії влада думала скористатися звичним для себе методом: сховати лідерів протестів у тюрмі.

Саме так арештували Павла Северинця та Миколая Статкевич, які постійно виводили людей на акції протесту. Крім цього, за ґрати кинули й основних конкурентів Лукашенка на виборах – Сергія Тихановського та Віктора Бабарика.

Як бачите, це не допомогло. У перший же день люди вийшли на вулиці самостійно. Попри те, що не було ніяких закликів від об'єднаного штабу, від опозиційних кандидатів, зокрема Тихановської. Так відбувалося весь час,

– наголосив Лукашук.

"Не було такого, аби казали, мовляв, ми – лідери, робіть так, як ми скажемо. Люди вирішували все самі: що робити, як та коли. Тому зараз знову поновилися спроби "випхати когось за межу", як це сталося з Тихановською, Латушкою чи Ковальковою.

Викрадення Колесникової

Довідка. У Білорусі невідомі зранку 7 вересня викрали члена координаційної ради опозиції Марію Колесникову. Біля Національного художнього музею її посадили в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку.



Також у мережі оприлюднили відео інциденту. Детальніше – за посиланням.

Лукашук рзоповів, що буквально за 10 хвилин до викрадення спілкувався з Колесниковою – домовлявся, коли вона прийде на ефір. Вони попрощалися і буквально за 300 метрів її схопили невідомі.

"В кращому випадку виявиться, що її як Тихановську або Ковалькову вивезли за межі Білорусі, випхали з країни. Але навіть, якщо так – це не вплине ніяк на людей. Тому що люди самі вирішують, що їм робити", – запевнив журналіст.

Протести в Білорусі: що варто знати

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко.

Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.

Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.

Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.

Журналіст Лукашук про ситуацію в Білорусі: відео 24 каналу